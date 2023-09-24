Сухими не вышли. Как "Спартак" прервал серию "Динамо" из семи матчей без поражений

23 сентября "Спартак" с минимальным счетом обыграл "Динамо" в матче девятого тура МИР Российской Премьер-лиги. Единственный гол во встрече забил Тео Бонгонда. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошло очередное столичное дерби.



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российская Премьер-лига по-прежнему держит интригу. "Зенит" подбирается к лидирующей позиции, но прямо сейчас петербургский клуб – далеко не первый в гонке за титул. Ключевой кандидат, во всяком случае пока, – это "Краснодар". Да, подопечные Владимира Ивича растеряли преимущество, которое имели на старте. Но оборона краснодарской команды на данный момент – лучшая в РПЛ. За полных восемь туров "быки" пропустили всего три гола. Для сравнения: у "Зенита" этот показатель в два раза больше.

Другой претендент на титул еще более удивителен – это самарские "Крылья Советов". И если "Краснодар" в РПЛ имеет лучшую защиту, то у поволжской команды самое результативное нападение. За те же восемь туров самарцы забили фантастические 19 голов – в среднем больше двух мячей за матч. В девятом туре "Крылья" снова одержали победу, на этот раз над "Сочи". И временно вышли на первое место в турнирной таблице.

Что до московских клубов, то они, пусть и с меньшим энтузиазмом и не такими впечатляющими результатами, вращаются где-то рядом с лидирующей тройкой. Здесь в первую очередь, речь о "Динамо" и "Спартаке". Бело-голубые под руководством Марцела Лички проиграли в дебютном туре "Краснодару", но затем выдали серию из семи матчей без поражений. Подопечные Гильермо Абаскаля были менее удачливы, уступив "Уралу", "Зениту" и "Краснодару", однако именно последних можно было назвать фаворитами накануне московского дерби на домашнем стадионе спартаковцев.

Месяц назад красно-белые разгромили "Динамо" в Кубке России со счетом 4:1. Тогда спартаковцы связали соперника по рукам и ногам, найдя при этом ключ к его защите. Они наверняка могли это повторить в РПЛ. Другое дело, что и бело-голубые собирались поквитаться за то обидное поражение.



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Впрочем, начало встречи говорило об обратном. На третьей минуте Александр Соболев опасно ворвался в штрафную и пробил с острого угла. К счастью для "Динамо", защитник успел заблокировать этот удар. Но следующий же эпизод на седьмой минуте в исполнении спартаковцев закончился взятием ворот. Причем начался он с атаки бело-голубых.

Федор Смолов замешкался в штрафной хозяев, Алексис Дуарте отобрал у него мяч и отдал пас на Квинси Промеса, который молниеносно побежал вперед. В середине поля голландец покатил на Александра Соболева, а тот в касание перевел в центр, где под передачу открылся Тео Бонгонда. Конголезский футболист великолепно принял мяч, убежал от защитников, влетел в штрафную и блестяще переиграл голкипера бело-голубых Антона Шунина, несильно, но точно послав снаряд прямо под штангу в левый от вратаря угол.

Пропущенный гол должен был заставить "Динамо" оживиться, но игра, напротив, стала даже более спокойной. Лишь после первого получаса бело-голубые наконец начали предпринимать какие-то попытки отыграться. Сначала Луис Чавес выстрелил с дальней дистанции – вратарь "Спартака" Александр Селихов не без труда парировал удар. А затем новичок "Динамо" Бителло, который пытался отыграться со Смоловым, но вместо этого получил пас от защитника красно-белых, проник в штрафную и пробил. На этот раз снаряд прокатился совсем рядом со штангой.

Но самый опасный момент первого тайма для "Динамо" случился на 39-й минуте: все тот же Бителло выложил под удар Чавесу, мексиканец мощно зарядил – мяч угодил в крестовину. Еще несколько мелких моментов было у гостей в концовке первой половины игры, но, как ни пытались гости сравнять счет, сделать этого так и не получилось.



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В перерыве "Спартак" неожиданно поменял вратаря. Как выяснилось, Селихов получил повреждение. Вместо него на поле вышел Александр Максименко. Именно ему во втором тайме предстояло отражать удары футболистов "Динамо". И работы у него было более чем предостаточно.

На 57-й минуте Константин Тюкавин ворвался в штрафную с правого фланга, пробил с острого угла один раз, второй – обе попытки голкипер "Спартака" сумел нейтрализовать. А на 71-й после отскока в штрафной мяч получил Фабиан Бальбуэна, нанес плотный удар с близкого расстояния – Максименко успел сложиться и отбил перед собой.

Тут же в метре от вратаря возник Роберто Фернандес, который попытался пробить – и снова голкипер среагировал. Правда, рефери уже сигнализировал о том, что шестой номер "Динамо" забрался в положение вне игры. Хозяева изредка отвечали редкими контратаками, но в остальном бело-голубые продолжали утюжить оборону соперника.

На 77-й минуте Максименко снова пришлось спасать свою команду. Элазар Даса с правого фланга навесил в штрафную, голкипер "Спартака" самоотверженно прыгнул вперед и снял мяч с ноги Муми Нгамале. Снаряд отскочил к Дмитрию Скопинцеву, который попытался завершить атаку, но Максименко успел подняться и самоотверженно отразил этот удар.

В какой-то момент "Динамо", очевидно, уже выдохлось. А в самой концовке едва не пропустило еще. На 89-й минуте оборона гостей провалилась, позволив Промесу убежать один на один с Шуниным. У Квинси был вагон времени, чтобы придумать, как выиграть дуэль у голкипера, но в итоге нападающий на скорости врезался в него и потерял мяч. Спустя минуту у Промеса появился шанс реабилитироваться, но он не реализовал еще более безумный эпизод: голландец отыгрался с Антоном Зиньковским, оказался в штрафной, ушел от Шунина и пробил мимо ворот.

"Динамо" так и не сумело отыграться, "Спартак" так и не смог забить еще. Тем не менее красно-белые одержали очередную победу, которая позволила им обойти бело-голубых в таблице РПЛ. При этом подопечные Гильермо Абаскаля попутно прервали семиматчевую серию "Динамо" без поражений.

Теперь "Спартак" имеет в активе 16 очков и располагается на четвертой строчке. У динамовцев же на один балл меньше и пятое место в таблице.

