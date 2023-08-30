Дерби в одни ворота. Как "Спартак" уничтожил "Динамо" в Кубке России

"Спартак" 29 августа победил "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу. Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу красно-белых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов расскажет, почему "Спартак" разнес соперника в дерби всего за полчаса.



Футбольный сезон в России медленно, но верно набирает обороты. Сыграно шесть туров, и ситуация в Премьер-лиге постепенно приходит к привычной картине: "Зенит" в лидерах, остальные традиционные конкуренты – ЦСКА, "Спартак" и "Динамо" – как будто бы сбавили темп, даже не успев развернуться в полную силу.

Лишь "Краснодар" и "Урал", которые пока еще держатся в тройке, выглядят в этой схеме аномалией. Но и екатеринбуржцы, и тем более южане имеют добротную оборону, поэтому занимают свои места по делу. Да и защищать свое право на пьедестал в этом сезоне наверняка будут еще долго. Остановит ли это "Зенит"? В такое развитие событий верится с трудом.

Тем любопытнее на фоне РПЛ выглядит Кубок России, исход которого, кажется, предсказать абсолютно невозможно. Прошлый сезон подарил нам дебют "блогерских" клубов и чудо тольяттинского "Акрона". Что будет в этом – полная неизвестность.

Нынешний розыгрыш уже подарил как минимум один занимательный сюжет – матч-триллер между "Спартаком" и нижегородским "Пари НН", который закончился со счетом 5:4. Всего тур спустя красно-белым предстояла не менее интригующая игра – дерби против "Динамо". И пусть оно не вышло таким же напряженным и драматичным, как поединок с "Нижним", подопечные Гильермо Абаскаля снова смогли удивить.

После трех игр без побед в РПЛ красно-белые, вероятно, решили оторваться по полной в кубке. Первый гол "Спартак" забил уже на шестой минуте: Даниил Денисов сделал великолепный заброс с правого фланга в центр штрафной, где Александр Соболев оказался расторопнее защитников "Динамо" и головой отправил мяч мимо голкипера бело-голубых Игоря Лещука. Почти сразу же красно-белые могли забить и второй. Динамовцы ошиблись в обороне, Даниил Хлусевич ускорился по левому флангу, влетел в штрафную и пробил – на этот раз вратарь "Динамо" в красивом прыжке выручил гостей.

Вратарю пришлось вступить в игру и после розыгрыша углового буквально в том же эпизоде. Снова неудачно выступили защитники, дав возможность для удара Соболеву. К счастью, на этот раз Лещук успел среагировать и вытащил мяч. Сразу же возник еще один момент, когда Хлусевич прорвался по левому флангу (второй раз за пару минут), но решил не бить, а отдал пас Михаилу Игнатову. Тот послал мяч сильно выше ворот – на радость болельщикам "Динамо".

Однако счастье фанатов гостей было недолгим: на 15-й минуте красно-белые все-таки забили второй гол. После подачи со стандарта одного новичка хозяев Хесуса Медины отметился первым мячом за клуб другой дебютант "Спартака" – Срджан Бабич. Динамовцы, которые и до этого будто забыли выйти на поле, поплыли окончательно. На 18-й минуте последовал третий мяч. Антон Зиньковский ворвался в штрафную (и снова злополучный левый фланг), прострелил на дальнюю штангу, а никем не прикрытый Соболев чуть ли не влетел с мячом в ворота. Тем самым форвард хозяев оформил дубль.



В целом матч на этом можно было заканчивать, но красно-белые и не думали останавливаться. "Динамо" попыталось отодвинуть игру от своих ворот – закончилось это еще одним пропущенным голом. На 24-й минуте гости исполняли стандарт, который закончился перехватом и контратакой "Спартака". Данил Пруцев зацепился за мяч, ускорился по центру, выдал передачу на Зиньковского, а тот улетел один в один, уверенно переиграв голкипера бело-голубых. И получаса не прошло, а на табло уже горели 4:0.

Удивительно, но даже после четвертого гола динамовцы не бросили играть. На 42-й минуте великолепный шанс размочить счет имел Даниил Лесовой: 11-й номер с левого фланга сместился в центр и пробил с линии штрафной – мяч угодил в штангу и вылетел обратно в поле. Во втором тайме, который стал для обеих команд чистой формальностью, гости все же добились своего. На 65-й минуте Муми Нгамале накрутил защитника на левом фланге, влетел в штрафную и пробил с очень острого угла – точно и без шансов для вратаря хозяев Александра Максименко.

Однако эта попытка, по сути, осталась единственной для "Динамо" за весь оставшийся матч, равно как и забитый гол. Подопечные Марцела Лички в этот вечер полностью провалили план на игру. В особенности, со своими задачами не справился левый фланг обороны, через который пришли все четыре мяча "Спартака".

Красно-белые же с лихвой воспользовались брешью в защите соперника и одержали уверенную победу в дерби, окончательно укрепившись на первой строчке в группе D. У "Спартака" девять очков из девяти возможных по итогам трех туров, "Динамо" с четырьмя баллами идет на втором месте. "Краснодар" (3 очка) и "Нижний" (2 очка) замыкают группу.