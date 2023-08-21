Дубль Вендела и пенальти Соболева. Как "Зенит" обыграл "Спартак" в РПЛ

Петербургский "Зенит" 20 августа победил московский "Спартак" в матче пятого тура МИР Российской Премьер-лиги. Поединок на стадионе красно-белых завершился со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов расскажет, как сложилась очередная битва двух столиц.



Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В Российской Премьер-лиге есть, пожалуй, всего два-три противостояния, которые находятся вне турнирных и временных привязок. И на первом месте в списке таких поединков, конечно же, битва "Спартака" и "Зенита". Дерби двух столиц, как его уже давно окрестили журналисты, всегда приковывает к себе колоссальное внимание болельщиков, а тренеры и футболисты на такие игры настраиваются по-особому.

Первая встреча "Спартака" и "Зенита" в этом году выпала на самое начало сезона. Борьба за титул еще не развернулась в полную силу, а команды, только-только возвратившиеся из отпуска, находятся чуть ли не на пике своих физических кондиций. Поэтому посмотреть за этой игрой было вдвойне интересно. И тем приятнее, что поединок на стадионе красно-белых не разочаровал ни с точки зрения зрелищности, ни с точки зрения количества забитых мячей.

Хозяева бодро начали встречу. Уже на шестой минуте красно-белые могли выйти вперед: Михаил Игнатов оказался с мячом на правом фланге, влетел в штрафную и пробил в ближний угол – вратарь петербуржцев Михаил Кержаков переправил снаряд на угловой. Первые 15 минут подопечные Гильермо Абаскаля контролировали игру, но затем гости перехватили инициативу. Сначала Мантуан устроил сольный проход и опасно нанес удар рядом со штангой. А через пару минут он же не сумел завершить момент после розыгрыша углового, головой не попав в пустые ворота.

Безумный эпизод случился на 30-й минуте. Петербуржцы раскатали контратаку, Дуглас Сантос с левого фланга сделал проникающий пас на Ивана Сергеева, а 33-й номер подстроился и пробил. Мяч попал в перекладину, ударился о газон и вылетел в поле, а Мантуан вновь оказался неудачлив на добивании.

Тем не менее, в следующей атаке "Зенит" все же дожал "Спартак". На 32-й минуте футболисты гостевой команды разыграли великолепную комбинацию в штрафной красно-белых, защита, казалось, прервала атаку, но мяч отскочил к Венделу, который отправил снаряд низом точно в дальний угол. Голкипер москвичей Илья Свинов попытался дотянуться до удара, но все же не выручил свою команду.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Еще до перерыва "Спартак" мог установить равенство в счете. На 41-й минуте после отскока из штрафной "Зенита" Роман Зобнин подобрал мяч и пробил – к сожалению для фанатов красно-белых, удар прошел сильно выше ворот. Могли забить спартаковцы и сразу после возобновления игры. На 48-й минуте Александр Соболев целил из-за пределов штрафной в самую "девятку" – удар вышел красивым, но немного неточным. А мгновения спустя после паса Даниила Денисова с левой попытался выстрелить Квинси Промес – снова мимо ворот.

Спартаковцы не оставляли надежд отыграться, атаки одна за другой заканчивались опасными ударами. Однако несмотря на обилие моментов у красно-белых, забил "Зенит". На 73-й минуте гости организовали контратаку буквально из ничего: Клаудиньо сделал пас почти из центра поля в сторону штрафной, Вендел ускорился, в несколько секунд оказался в районе вратарской и с острого угла отправил мяч мимо голкипера "Спартака", оформив таким образом дубль.

Впрочем, хозяева ненадолго, но все же сумели вернуться в игру. На 76-й минуте Вильмар Барриос слегка подыграл себе рукой в штрафной площади, главный арбитр встречи Сергей Карасев после общения с ассистентами пошел смотреть видеоповтор и назначил одиннадцатиметровый. Пенальти уверенно и даже немного издевательски исполнил Соболев.

Красно-белые мобилизовали силы, но чуда не произошло. Более того, на 94-й минуте гости забили третий мяч: Алексей Сутормин с правого фланга отдал пас в штрафную на Александра Ерохина, тот покатил в центр, а Матео Кассьерра замкнул эту комбинацию и похоронил шансы "Спартака" на камбэк.

"Зенит" одержал вторую победу подряд и поднялся на четвертую строчку в таблице РПЛ. "Спартак" же, напротив, потерпел второе поражение кряду и по результатам пятого тура откатился на шестое место.