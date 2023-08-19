Переломный момент. Как "Динамо" одержало волевую победу над ЦСКА в РПЛ

"Динамо" 19 августа обыграло ЦСКА в домашнем матче пятого тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о главных событиях столичного дерби.



Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Пошла пятая неделя чемпионата России по футболу, и пока можно смело сказать: это один из самых интересных розыгрышей последних лет. По итогам четырех туров в пятерке лидеров оказались "Краснодар", "Урал", ЦСКА, "Спартак" и "Крылья Советов". А вот многолетнего гегемона – "Зенит" из Санкт-Петербурга – впервые за долгие годы скинули с Олимпа. По крайней мере, пока.

Кроме того, за четыре тура было сыграно с десяток драматичных матчей – от спасения "Локомотива" в поединке против "Рубина" до невероятного камбэка "Урала" в матче со "Спартаком". Поэтому качество футбола в кои-то веки можно было простить. Ведь матчи российского чемпионата наконец-то стали действительно зрелищными.

В пятом туре нас ждала не менее увлекательная игра – дерби "Динамо" и ЦСКА. Обе команды явно нацелились в этом сезоне если не на чемпионство, то как минимум на призовые места. И громкая вывеска в этот раз оправдала себя на все 100%.

Несмотря на то, что на позицию вратаря вместо травмированного Игоря Акинфеева вышел играть 19-летний Владислав Тороп, армейцы в этом дерби изначально виделись фаворитами. Что они и попытались доказать чуть ли не сразу после стартового свистка. Уже на шестой минуте им удалось открыть счет: Саша Зделар вырезал великолепную передачу на правый фланг на Кирилла Глебова, тот покатил на Максима Мухина, а полузащитник попытался то ли навесить, то ли пробить в ближний угол. Антон Шунин парировал, но мяч отскочил на дальнюю штангу, где снаряд уже ждал Антон Заболотный – нападающий не оставил шансов сопернику.

В середине тайма ЦСКА едва не забил второй. Зделар заметил вышедшего из ворот Шунина и со своей половины поля зарядил в надежде на шальной гол. К счастью для болельщиков "Динамо", их голкипер успел вернуться и дотянулся до мяча. Зделар был категорически близок к тому, чтобы стать автором одного из самых красивых голов сезона. И тут же железобетонный шанс не использовал Виллиан Роша. Иван Обляков навесил с углового, бразилец оказался в одиночестве в убойной позиции, но нанес удар рядом со штангой.

Пожалуй, последний серьезный момент в первом тайме у ЦСКА случился по истечении получаса игры. Армейцы разыграли стандарт с левого фланга, в штрафной "Динамо" возникла неразбериха, которая несколько раз могла закончиться голом, но завершилась лишь крайне неточным выстрелом Кирилла Набабкина по трибунам.



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В перерыве хозяева однозначно поработали над планом игры, потому что забили на первой же минуте второго тайма. Набабкин допустил чудовищную ошибку, подарив у самой линии штрафной мяч Константину Тюкавину, российский нападающий грамотно закрыл снаряд корпусом, а подоспевший к эпизоду Муми Нгамале нанес удар точно в дальний угол без шансов для голкипера ЦСКА.

Однако "Динамо" не остановилось на достигнутом, на 56-й минуте бело-голубые могли выйти вперед. После дальнего заброса Денис Макаров не совсем удачно принял мяч в штрафной, но снаряд оказался у Тюкавина – Роша едва успел заблокировать удар форварда. Буквально через минуту связка Макаров-Тюкавин снова создала потенциально голевой момент. Денис накоротке выдал пас на Константина, тот развернулся и послал мяч в дальний угол, но оказался неточен.

Динамовцы не оставляли попыток забить второй гол. На 59-й минуте уже Федор Смолов стал героем эпизода, устроив сольный проход с центра поля до штрафной. 33-летний нападающий собрал вокруг себя сразу трех защитников, отдал пас в центр на Макарова, но Денис с нерабочей правой отправил мяч сильно выше ворот.

В конце концов "Динамо" все-таки добилось своего. На 82-й минуте Дмитрий Скопинцев оказался в штрафной и пробил по воротам, но путь мячу преградил Заболотный. В мгновение он превратился из героя в антигероя встречи: к несчастью для ЦСКА, форвард заблокировал удар рукой. Главный арбитр Павел Кукуян незамедлительно назначил пенальти, который уверенно реализовал Смолов – Тороп угадал направление и дотянулся до мяча, но не смог спасти свою команду.

В оставшиеся минуты хозяева полностью контролировали игру и без проблем довели матч до победы, которая стала для них третьей в этом сезоне. ЦСКА же потерпел второе поражение и прервал свою серию из трех побед подряд.