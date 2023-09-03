Чудо-спасение: как "Зенит" ушел от поражения в матче с ЦСКА в РПЛ

3 сентября московский ЦСКА сыграл вничью против петербургского "Зенита" в домашнем матче седьмого тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча двух российских топ-клубов завершилась со счетом 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как армейцы вели большую часть матча, но упустили победу в концовке.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Седьмой тур подарил немало интересных сюжетов. Грозненский "Ахмат" нанес поражение одному из лидеров чемпионата – екатеринбургскому "Уралу"; самарские "Крылья Советов" разнесли воронежский "Факел" и временно возглавили турнирную таблицу; "Краснодар" всухую разделался со "Спартаком", а "Локомотив" устроил голевое шоу в матче с "Балтикой". Вишенкой на торте должен был стать поединок "Зенита" и ЦСКА в Москве.

Действующий чемпион РПЛ и обладатель Кубка России совсем недавно встречались друг против друга: в июле команды боролись за Суперкубок, который в итоге достался петербуржцам. Тогда ЦСКА смотрелся ярче, моментов имел больше, но "Зенит" с нулем ударов в створ умудрился перевести игру в серию пенальти и забрать трофей. Поэтому воскресная встреча определенно имела неплохой бэкграунд, а вместе с тем – надежды на увлекательный футбол.

Начался матч без всякой раскачки. С первых секунд армейцы взяли инициативу в свои руки, и это молниеносно принесло свои плоды. Уже на четвертой минуте хозяева открыли счет: сработал высокий прессинг ЦСКА, из-за которого защита "Зенита" допустила ошибку. Нуралы Алип под давлением атаки армейцев был вынужден отдать пас на Михаила Кержакова, а голкипер гостей, не до конца готовый к этой передаче, элементарно потерялся. Он не слишком уверенно принял мяч, замешкался, попытался вывести мяч в другую часть вратарской, но это оказалось фатальным. К нему на всех парах уже мчался Антон Заболотный, который в падении выбил снаряд из-под ног Кержакова и переправил его точно в сетку.

Пропущенный мяч только раззадорил "Зенит". На девятой минуте отличный шанс сравнять счет был у Густаво Мантуана – бразилец не сумел замкнуть комбинацию после навеса Вячеслава Караваева. А на 15-й минуте петербуржцы не реализовали перспективный угловой: стандарт красиво разыграл Дуглас Сантос, но мяч после отскока от кого-то из игроков в штрафной прошел мимо штанги.

Десять минут спустя Игорю Акинфееву уже по-настоящему пришлось вступить в игру. Дуглас Сантос с левого фланга сделал заброс в центр штрафной, Марио Фернандес опередил бывших партнеров по ЦСКА и с близкой дистанции головой нанес удар по воротам. Однако капитан армейцев невольно заставил зрителей вернуться в события пятилетней давности: он чудом успел среагировать и ногой в падении выбил мяч с ленточки.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Но самое главное спасение первого тайма было впереди. На 45-й минуте Алип навесил в штрафную с левого фланга, мяч пролетел мимо защитников ЦСКА и отскочил от газона прямо к набегавшему Матео Кассьерре. Колумбиец моментально сориентировался, подстроился и пробил головой. Акинфеев не без труда вытащил этот мяч, а Милан Гайич разрядил ситуацию, отправив снаряд за лицевую.

Второй тайм оказался куда менее насыщенным и куда более ровным. Более того, в какой-то момент ЦСКА получил шанс на то, чтобы увеличить разрыв. На 63-й минуте Акинфеев сделал сверхдальний заброс аккурат до штрафной соперника, мяч после небольшого рикошета долетел до Федора Чалова, тот подстроился и пробил – выше ворот. Тут же мог ответить "Зенит": Фернандес неожиданно вылетел из-за защитников, упал в штрафной, но судейская бригада совершенно справедливо зафиксировала у игрока гостей положение вне игры.

В какой-то момент ЦСКА сумел засушить игру, и борьба перешла преимущественно в центр поля. Поэтому к концовке встречи, которая по-прежнему складывалась в пользу армейцев, стало казаться, что хозяева все-таки доведут дело до победного. Однако на 88-й минуте "Зенит" дожал ЦСКА.

Гости заработали угловой, Данил Круговой навесил со стандарта, Виллиан Роша встал на пути мяча после удара Страхини Эраковича, но Дуглас Сантос оказался первым на добивании и головой вколотил снаряд в сетку. Тут же возникла небольшая потасовка, которую оперативно удалось погасить. Однако уже в компенсированное время возник еще один конфликт, который едва не перерос в массовую драку.

Концовка в целом вышла напряженной: на последней добавленной минуте Роша жутко столкнулся с Алипом, из-за чего игрокам потребовалась помощь медиков. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Матч же в итоге так и закончился вничью.

"Зенит" по итогам игры остался на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 14 очков и отставая от "Краснодара" уже на три балла. ЦСКА же опустился с шестого на седьмое место – у армейцев пока всего 11 очков.