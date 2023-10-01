Взлетели. Как самарские "Крылья Советов" уничтожили "Спартак" в РПЛ

1 октября московский "Спартак" потерпел разгромное поражение от "Крыльев Советов" в гостевом матче десятого тура МИР Российской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу самарского клуба. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как с помощью красно-белых команда с берегов Волги сделала заявку на пьедестал.



Чемпионат России с каждым туром становится все интереснее. В эти выходные была пройдена символическая отметка трети сезона, и события прошедшего уикенда наверняка запомнятся не только на ближайшие недели и месяцы, но и, возможно, годы.

Началось все с большого судейского скандала в матче "Ростов" – "Урал", в котором главный арбитр Роман Галимов после получаса игры назначил совсем не очевидный пенальти, а под конец встречи в еще более спорной ситуации удалил игрока екатеринбуржцев. В ответ на такой перформанс рефери главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко устроил свой собственный: на послематчевых интервью и пресс-конференции он не произнес ни слова.

Еще более фееричной получилась встреча "Оренбурга" и "Зенита", в котором петербургская команда уступила со счетом 1:3. Это поражение оказалось во всех смыслах уникальным: сине-бело-голубые пропустили три гола в первом тайме впервые за 16 лет.

Однако главным матчем тура должен был стать поединок "Крыльев" и "Спартака". И эта встреча по праву оправдала громкую афишу.

К игре самарцы и москвичи подходили с похожими результатами ("Крылья" шли на второй строчке, "Спартак" – на четвертой), но в разной форме. Команда Игоря Осинькина поймала кураж и с помощью своего атакующего футбола обрела статус самого забивающего клуба РПЛ. "Спартак" все еще находился в поисках: после яркого старта из трех побед красно-белые в шести последующих турах забили всего пять голов и заработали только семь очков. "Крылья" за этот же период оформили 11 мячей и столько же очков занесли себе в актив.

Поэтому самарский клуб в домашнем матче определенно выглядел фаворитом. В его пользу говорила и статистика личных встреч: в последних двух играх против "Спартака" на домашнем стадионе "Крыльев" сильнее оказывались именно хозяева. Но вряд ли кто-то мог предположить, по какому именно сценарию будет развиваться очередное очное противостояние команд.

В первые же минуты гости завладели инициативой, уверенно чувствуя себя на чужой половине поля. По всей видимости, на это и был хитрый расчет самарцев, так как на седьмой минуте "Крылья" раскатали эталонную контратаку, в которой первый же удар по воротам привел к голу. Амар Рахманович со своей половины вырезал диагональную передачу на Никиту Салтыкова, тот улетел вперед, на линии штрафной катнул на Юрия Горшкова, а пятый номер "Крыльев" с острого угла хладнокровно реализовал свой шанс.

На 12-й минуте "Спартак" должен был сравнивать счет: Квинси Промес с дальней дистанции пробил по воротам – мяч угодил в штангу. А на 14-й уже "Крылья" могли увеличить разрыв: Роман Евгеньев получил пространство и возможность для удара на подходе к штрафной и мощно зарядил в дальний угол – вратарь гостей Александр Максименко в прыжке спас красно-белых. Впрочем, второй гол "Крыльев" не заставил себя долго ждать.



На 25-й минуте хозяева вновь отправились в контратаку. Рахманович переправил мяч с правого фланга на левый край штрафной, где пас уже ждал Горшков. Защитник "Крыльев" подстроился под снаряд и пробил – снова без шансов для голкипера "Спартака". В оставшееся время первого тайма красно-белые ни на йоту не приблизились к тому, чтобы совершить камбэк. Несколько неудачных ударов Кристофера Мартинса – этим ограничился "Спартак" до перерыва.

Правда, и во второй половине встречи направление мысли главного тренера москвичей Гильермо Абаскаля так и осталось туманным. Да, гости практически не отдавали мяч, но это не помешало "Крыльям" полностью контролировать игру.

Конечно, "Спартак" пытался создавать остроту: на 69-й минуте Антон Зиньковский был близок к тому, чтобы отыграть один гол. Бывший игрок "Крыльев" с левого края штрафной то ли отдавал пас, то ли наносил удар в дальний угол – так или иначе вратарь хозяев Богдан Овсянников успел выпрыгнуть и разрядить ситуацию.

А на 78-й минуте самарский клуб сделал счет разгромным. Хозяева снова провалились в обороне: Фернандо Костанца влетел в штрафную, в падении успел отдать пас на Бенхамина Гарре, а тот спокойно в касание послал мяч мимо Максименко. Итоговый счет на 90-й минуте установил воспитанник "Спартака" Владислав Шитов. Гости нелепо потеряли мяч в центре поля, а Георгий Зотов без особой надежды сделал, как казалось, безадресный заброс в сторону чужой штрафной. Однако и в такой простой ситуации оборона красно-белых сыграла в пользу "Крыльев".

Срджан Бабич по какой-то только ведомой ему причине позволил Шитову, который находился сильно позади него, догнать себя и завладеть мячом. А дальше – дело техники: 20-летний форвард в одно движение убрал вышедшего из ворот Максименко и забежал в абсолютно пустую штрафную. Гол в ворота бывшего клуба Владислав, справедливости ради, праздновать не стал. Но для "Спартака" это было уже и не важно.

Красно-белые в этот вечер потерпели самое крупное поражение при нынешнем главном тренере. Останется ли Гильермо Абаскаль в клубе после такого кошмарного проигрыша – большой вопрос, который вполне может разрешиться уже в ближайшие пару дней. Руководство "Спартака" определенно должно обратить внимание на ситуацию. Команде нужна встряска, она находится в крайне подвешенном положении как с точки зрения турнирных раскладов, так и с позиции игры.

Что до "Крыльев", то команда Игоря Осинькина лишний раз доказала, что она в числе лидеров – всерьез и надолго. Самарцы сделали великолепную заявку если не на чемпионскую гонку, то как минимум на медали по итогам сезона-2023/2024. С такими результатами и игрой команда с берегов Волги этого определенно заслужила. Конечно, при условии, что "Крылья" продолжат в том же темпе.