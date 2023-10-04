Матч-реванш: как "Динамо" разгромило "Спартак" в Кубке России

4 октября "Динамо" победило "Спартак" в матче группового этапа Кубка России. Поединок принципиальных соперников завершился со счетом 3:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как бело-голубые впервые в этом году взяли верх в противостоянии с красно-белыми.



Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

"Спартак" и "Динамо" в этом сезоне встречаются чаще, чем обычно. Все дело в жеребьевке Кубка России, которая определила московские клубы в одну группу с "Краснодаром" и "Нижним Новгородом".

Первый матч красно-белых и бело-голубых в этом турнире (и по совместительству дебютный между ними в текущем сезоне) запомнился тотальным доминированием подопечных Гильермо Абаскаля: "Спартак" забил четыре гола, на что "Динамо" ответило всего одним точным ударом. Следующая встреча двух столичных команд – уже в чемпионате России – тоже закончилась победой красно-белых, но на этот раз им хватило всего одного гола. То поражение стало для "Динамо" особенно болезненным, ведь спартаковцы прервали семиматчевую серию бело-голубых без поражений.

Если вспоминать боевую ничью команд в апреле (3:3), получалось, что подопечные Марцела Лички в этом году и вовсе ни разу не побеждали красно-белых. Эта ситуация может и давила бы на "Динамо", если бы не одно "но" – события десятого тура МИР Российской Премьер-лиги.

В прошедший уикенд "Спартак" потерпел кошмарное поражение от "Крыльев Советов" со счетом 0:4. Это серьезно пошатнуло настрой красно-белых и попутно поставило вопрос на дальнейшей судьбе Гильермо Абаскаля в стане московского клуба. "Динамо" же хоть и могло сыграть лучше, но все же добилось выездной ничьей в битве с крайне неуступчивым "Ахматом".

Поэтому к игре в Кубке России команды подходили с совершенно другим настроением, нежели перед их последней встречей полторы недели назад. "Спартак" уже не казался таким очевидным фаворитом, а "Динамо" вполне могло прервать свою череду неудач. И по итогу добилось желаемого результата.

Хозяева буквально с первых секунд стали испытывать на прочность оборону "Спартака". Неплохой момент уже на седьмой минуте имел Федор Смолов: после скидки с левого фланга в штрафную форвард успел достать до мяча, но голкипер гостей Александр Максименко отлично выбрал позицию и разрядил ситуацию. А на 18-й выход один на один не реализовал Ярослав Гладышев. "Спартак" на эти выпады хозяев поля ответил несколькими неточными ударами с дальней дистанции.

После получаса игры "Динамо" снова плотно насело на штрафную соперника. Сначала Даниил Лесовой не смог воспользоваться неразберихой в защите, а затем он же дальним ударом едва не попал в ближний угол. Но в конце концов количество моментов переросло в качество: на 42-й минуте после отскока от защитника гостей Смолов оказался с мячом на линии штрафной, подработал его, развернулся и пробил – снаряд попал в пробегавшего мимо Бителло и рикошетом отскочил в сетку.



Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Почти сразу же "Динамо" удвоило счет. Бело-голубые разогнали великолепную контратаку, Смолов выдал пас на Бителло, но Георгий Джикия в красивом подкате отобрал мяч. Правда, Федор моментально подобрал снаряд и отдал пас на Даниила Фомина. 74-й номер в касание с нескольких метров буквально расстреливал ворота Максименко – вратарь чудом отразил удар. Однако и здесь "Динамо" сумело дожать: Фомин оказался первым на добивании и все-таки переправил мяч в сетку.

После перерыва бело-голубые продолжили доминировать во всех компонентах. Хозяева с самого начала второго тайма могли сделать счет разгромным, то и дело заставляя включаться в игру Максименко. Особенно жаркой выдалась концовка. На 84-й минуте Бителло красиво отыгрался со Смоловым, Федор вышел один на один с голкипером "Спартака", попытался прокинуть мяч "в домик", но снаряд после рикошета разминулся со штангой.

Тем не менее динамовцам все же удалось забить третий гол. На последней компенсированной минуте бело-голубые вновь организовали контратаку, Смолов проткнул мяч на ход Вячеславу Грулеву, тот с левого края штрафной подал в центр, а Максименко попытался прервать этот пас. К сожалению для "Спартака", мяч отскочил точно Ивану Зазвонкину, который спокойно катнул снаряд в сетку. Стоит отметить, что для 19-летнего футболиста, вышедшего на замену на 84-й минуте, забитый мяч, равно как и само его появление на поле, стали дебютными в карьере.

"Динамо" добилось разгрома и прервало свою несчастливую серию в играх со "Спартаком". Кроме того, бело-голубые сумели немного поправить ситуацию в турнирной таблице группы D, сравнявшись по очкам с "Краснодаром". А вот получится ли у динамовцев упрочить свое положение и напрямую выйти в следующую стадию турнира, увидим совсем скоро.