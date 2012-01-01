Гильермо Абаскаль уволен с поста главного тренера московского "Спартака"

14 апреля московский "Спартак" уволил главного тренера команды Гильермо Абаскаля. В ближайшее время ей будет руководить бывший ассистент испанского специалиста Владимир Слишкович. Стоило ли дождаться перестановок до конца сезона или кадровый вопрос необходимо было решить здесь и сейчас, разбирался спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Палачом Гильермо Абаскаля стал "Сочи" – последняя на данный момент команда Мир – Российской Премьер-лиги. "Спартак" на российском юге проиграл в 24 туре со счетом 0:1, и уже тогда режиссеры трансляции показали, как испанский наставник красно-белых удаляется в раздевалку словно в закат. Оставляя их на шестом месте в РПЛ с отставанием от лидирующего "Зенита" на 12 очков.

Болельщики и ветераны давно жаждали расправы – уж больно кочкообразно выглядела команда по сезону, чередуя просветление (реже) со скверным содержанием (чаще). Критическая масса накопилась весной, когда "Спартак" в РПЛ выиграл лишь один матч – дерби с "Динамо". Да и то во многом не за счет себя, а благодаря затмению голкипера бело-голубых Игоря Лещука, допустившего две критические ошибки при счете 1:0 в пользу его команды.

В Кубке же спартаковцы в марте хоть и выиграли у полуторного состава "Оренбурга", в следующем матче Пути РПЛ дома проиграли злейшим врагам – "Зениту". Одну игру весной Гильермо уже смотрел из Москвы по телевизору из-за дисквалификации, теперь, потеряв работу, будет наблюдать лежа на диване за всеми остальными матчами. А готовить команду к ответной встрече Кубка в Санкт-Петербурге будет его бывший ассистент Владимир Слишкович.

"Спартак" по сути стал отражением характера своего тренера.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Абаскаль – не самый сдержанный человек, многими его поступками на бровке руководили не холодный расчет, а чистые бьющие через край эмоции. Поэтому "Спартак" при испанце мог забрать суперматч и при этом выдать серию фейлов с оппонентами из нижней части таблицы. С такими вводными за высокие места не борются.

Но спорен сам момент отставки. И не из морально-этических соображений, так как за день до увольнения Абаскаль отметил 35-й день рождения. То, что у Гильермо большие проблемы, было ясно еще до зимнего перерыва. Логично расставаться в паузу, чтобы уже новый коуч готовил команду к заключительной части сезона и началу следующего – но оставили, чтобы убрать в разгар финальной фазы без пауз на переосмысление ситуации.

Ответный матч в Кубке с "Зенитом" уже 17 апреля. То есть, у принявшего команду временщика Слишковича есть считанные дни, чтобы подготовить команду. У испанца же весной был не только негативный опыт игры с петербуржцами, но и в целом позитивный: в первом туре после рестарта РПЛ красно-белые не только сыграли на "Газпром-Арене" надежные 0:0 ("Зенит" дома, к слову, не забил впервые за 58 матчей), но и могли выиграть, пробей Михаил Игнатов чуть точнее в самой концовке.

Да и в чемпионате все еще маячит бронза, которую Абаскаль взял с командой в прошлом сезоне.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

После "Спартака" в 24 туре идущие четвертыми-пятыми "Локо" и ЦСКА разыграли ничью, а идущее на третьей строчке "Динамо" и вовсе проиграло "Уралу" в Екатеринбурге. Таким образом, отрыв красно-белых от бронзы – каких-то три очка. То есть, все еще можно было наверстать, ситуация в таблице не безвыходная.

Плюс в пылу гнева многие забывают: лидер красно-белых Квинси Промес, ключевой игрок "Спартака" в атаке, вместо зеленого газона оказался за решеткой из-за своих нефутбольных проделок. Заменить его вне трансферного окна объективно некем – уж больно велика фигура. Причем Промес на зимних сборах был очень хорош, вырисовывалась его связка с дорогущим новичком команды, костариканцем Манфредом Угальде. Но выйти на поле в официальных матчах ей было не суждено – серьезное ослабление потенциала команды впереди.

Матч с "Сочи" – тоже в какой-то степени не показатель. Южане хоть сейчас и на последнем месте, но при вставшем на капитанский мостик зимой испанце Роберте Морено его команда в РПЛ не проиграла тому же "Локомотиву" и ЦСКА, неплохо потрепав столичных грандов. Победа над "Спартаком" стала лишь логичным продолжением возрождения "Сочи", бездарно слившего осеннюю часть чемпионата. Да, статус красно-белых обязывает их забирать такие матчи, но это не смогли сделать и предшественники Абаскаля: на стадионе "Фишт" сочинцы не проигрывали "Спартаку" никогда – чистая магия места.

В стане красно-белых решения по тренерам часто принимают на эмоциях или под давлением общественности – такова участь любого, кто берет на себя эту ношу. Другой вариант – в случае с Абаскалем мог быть некий внутренний конфликт, о котором нам просто не говорят. В любом случае что сделано, то сделано, и теперь главный вопрос – кто следующий?

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Еще на фоне слухов, что москвичи и испанец пойдут разными дорогами, мелькали кандидатуры занятого в "Ростове" и сборной Валерия Карпина и пока свободного Станислава Черчесова, для которых "Спартак" – не пустой звук. Вбрасывался и инсайд про выводившего "Краснодар" на первое место по ходу нынешнего чемпионата Владимира Ивича, внезапно оказавшегося не у дел, и экс-главного тренера нидерландского АЗ Паскаля Янссена, который в прошлом сезоне вывел свою команду в полуфинал Лиги конференций. Когда появится новый рулевой появится на арене в Тушине уже летом, пока загадка.

А Абаскаль, надо признать, запомнится. За те 674 дня, что испанец руководил клубом, он проникся Россией. Даже женился в Москве и новорожденного сына назвал Гильермо Николаем. Его эмоции тоже будут вспоминать, в негативном ключе или позитивном, неважно. Ну и еще один важный для спартаковских болельщиков момент – Гильермо ни разу не проиграл ЦСКА. Далеко не каждому тренеру красно-белых это удавалось.

В общем, было занимательно. Но для "Спартака" наступает новый цикл, полный свежих надежд. Тем интереснее для РПЛ и всего российского футбола. А Абаскалю всего 35, и у многих тренеров после красно-белых наступает ренессанс. Так что, возможно, о нем мы еще услышим.

Adios, Guillermo!

