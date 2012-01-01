Ошибки вратаря "Динамо" помогли "Спартаку" выиграть в матче 23-го тура РПЛ

7 апреля столичное дерби между "Динамо" и "Спартаком" в 23 туре Мир – Российской Премьер-лиги завершилось в пользу гостей. На домашнем стадионе бело-голубых в Петровском парке красно-белые взяли верх со счетом 2:1. Хозяева сделали все для победы, но их усилия разбились об ошибки голкипера Игоря Лещука. Подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Больше 100 лет футбольный мир как завороженный смотрит за противостоянием "Динамо" и "Спартака". В каком бы состоянии ни были команды, старейшее дерби страны в любом турнире – всегда интрига.

Хозяева нынешнего матча – "Динамо" – весной вклинились в чемпионскую гонку в РПЛ, свалив "Локомотив" и "Ахмат", но затем команда Марцела Лички дома в 22 туре вдруг с треском влетела "Ростову" 1:4. Лишь благодаря осечкам конкурентов – "Зенита" и "Краснодара" – бело-голубые не отцепились от зарубы за первое место. До дерби динамовцы уместились на третьей строчке, и выходили они против "Спартака" уже зная, что соперники по чемпионскому забегу в 23 туре взяли три очка – а значит, победа нужна была позарез.

Красно-белые же довольно давно укатились в середину таблицы, что фанатов категорически не устраивает. В РПЛ у команды Гильермо Абаскаля после рестарта чемпионата было ноль побед, плюс до дерби с "Динамо" спартаковцы в Кубке проиграли первый матч плей-офф "Зениту". Земля будто бы начала плавно уходить у Абаскаля из-под ног.

Он и его оппонент Марцел Личка в этом сезоне успели помериться силами аж трижды. Однажды судьба свела их в первом круге РПЛ, и на арене в Тушине красно-белые были сильнее – 1:0. Дважды – на групповом этапе Кубка с куда более карнавальным футболом: 4:1 в пользу "Спартака" и 3:0 за "Динамо". Как видите, эти парни умеют забивать.

И в авоську голов в этом матче тоже верилось: как минимум, потому что динамовцы довольно скверно играют в обороне – фирменная болезнь атакующего стиля Лички. Но вот беда: "Спартак" без сидящего в дубайской темнице Квинси Промеса не забил ни одного мяча в РПЛ с момента рестарта сезона. Честно говоря, и ворота "Динамо" должны были остаться нетронутыми – если бы не голкипер бело-голубых Игорь Лещук. Но обо всем по порядку.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Но до "подвигов" вратаря хозяев после стартового свистка было еще далеко. Для начала со знаком минус отличился полузащитник "Спартака" Наиль Умяров, который в самом дебюте неаккуратно сыграл рукой в своей штрафной площади. Луис Чавес пробил с пенальти вправо от себя, вратарь красно-белых Александр Максименко прыгнул в противоположный угол – 1:0.

Команда Лички шла на таран, прокаченный за зимние сборы прессинг работал идеально, быстрые атаки летели ракетой одна за одной. Не сказать, что это привело к россыпи моментов, но давление создавало мощное. "Спартак" же в финальной трети поля потерялся: уйма брака в передачах и не по-динамовски крепкая оборона заставили подопечных Абаскаля завершать все свои немногочисленные подходы к воротам Лещука безопасными дальними ударами.

Второй тайм – та же песня. Еще и "Динамо" было в сантиметрах от второго мяча: на 61-й минуте подачу с углового Николас Маричаль конвертировал в удар головой в штангу. Добивание Бителло своим мощным торсом погасил защитник "Спартака" Срджан Бабич. А через пару мгновений мог состояться гол космического размаха: Константин Тюкавин, выдрав мяч в центре поля, увидел, что Максименко далековато вышел из ворот, и решил бабахнуть прямо из центрального круга – вратарь гостей исправил-таки ситуацию своим сейвом.

Абаскаль был настолько недоволен происходящим, что решился разом сменить сразу четверых футболистов. Как минимум одна перестановка выглядела спорной: тренер оставил растворившегося Александра Соболева и снял постоянно искавшего мяч и бреши в защите "Динамо" Манфреда Угальде. Случайность ли это, идея от бога (который, по словам самого испанского специалиста, подсказывает ему состав на игру) или какое-либо еще просветление, совершенно неважно. Главное, этот ход разбил все козыри оппонентов.

Соболев напомнил всем одну из главных футбольных заповедей: классный форвард может быть незаметен хоть все 90 минут, а потом сделать разницу. А здесь даже до конца встречи ждать не пришлось. И вот тут мы вскрываем заранее заготовленную в этом тексте "консерву": чего же такого сделал Игорь Лещук, что "Спартак" наконец-таки оформил первые весенние голы в РПЛ? Вратарь "Динамо" допустил две фатальные ошибки, которые, скорее всего, отрезали его клуб от чемпионской гонки.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Первую – на 74-й минуте. Момент вообще не тянул на "код красный": вышедший на замену в той самой фантастической четверке Михаил Игнатов (еще один сыгравший ход Абаскаля) принял мяч у штрафной и несильно пробил в створ. Вратарь "Динамо" почему-то не смог зафиксировать круглого, выпустив его из рук. А Соболев самым настоящим стервятником накинулся на бесхозный снаряд и добил его в сетку – 1:1.

И кто бы мог себе вообразить, что на 87-й повторится ровно та же сюжетная арка – поменялись лишь декорации. Антон Зиньковский сохранил в борьбе на фланге контроль над мячом и загрузил его в район 11-метровой отметки, все тот же Игнатов пробил сходу, и снова не сказать что опасно, но Лещук опять не зафиксировал удар. Соболев добегает и добивает – 2:1 в пользу "Спартака". "Динамо" отыграться хотело, шло на ворота Максименко до конца, но Личка все же проиграл Абаскалю третий раз в этом сезоне.

Вполне вероятно, что неуверенная игра Лещука в створе сохранила работу испанскому тренеру красно-белых – хотя бы еще на какое-то время. Да, прямо по ходу матча инсайдер Иван Карпов написал в своем телеграм-канале, что решение об увольнении Абаскаля приняли еще до игры с "Динамо". Да, "Спартак" выиграл, скорее, вопреки. Но результат – на табло, игра забудется – результат останется, и все такое прочее. Убирать тренера в ситуации, когда благодаря этой победе разрыв между красно-белыми и "Динамо" в таблице сократился до трех очков, было бы странно.

Сам Абаскаль же после матча уже озвучил свои ближайшие планы – "приехать домой, заказать суши и лечь спать". Что здесь скажешь: тут грех и не съесть пару роллов за здоровье Игоря Лещука.

