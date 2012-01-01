Ошибки вратаря "Динамо" помогли "Спартаку" выиграть в матче 23-го тура РПЛ

7 апреля столичное дерби между "Динамо" и "Спартаком" в 23 туре Мир – Российской Премьер-лиги завершилось в пользу гостей. На домашнем стадионе бело-голубых в Петровском парке красно-белые взяли верх со счетом 2:1. Хозяева сделали все для победы, но их усилия разбились об ошибки голкипера Игоря Лещука. Подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Больше 100 лет футбольный мир как завороженный смотрит за противостоянием "Динамо" и "Спартака". В каком бы состоянии ни были команды, старейшее дерби страны в любом турнире – всегда интрига.
Хозяева нынешнего матча – "Динамо" – весной вклинились в чемпионскую гонку в РПЛ, свалив "Локомотив" и "Ахмат", но затем команда Марцела Лички дома в 22 туре вдруг с треском влетела "Ростову" 1:4. Лишь благодаря осечкам конкурентов – "Зенита" и "Краснодара" – бело-голубые не отцепились от зарубы за первое место. До дерби динамовцы уместились на третьей строчке, и выходили они против "Спартака" уже зная, что соперники по чемпионскому забегу в 23 туре взяли три очка – а значит, победа нужна была позарез.
Красно-белые же довольно давно укатились в середину таблицы, что фанатов категорически не устраивает. В РПЛ у команды Гильермо Абаскаля после рестарта чемпионата было ноль побед, плюс до дерби с "Динамо" спартаковцы в Кубке проиграли первый матч плей-офф "Зениту". Земля будто бы начала плавно уходить у Абаскаля из-под ног.
Он и его оппонент Марцел Личка в этом сезоне успели помериться силами аж трижды. Однажды судьба свела их в первом круге РПЛ, и на арене в Тушине красно-белые были сильнее – 1:0. Дважды – на групповом этапе Кубка с куда более карнавальным футболом: 4:1 в пользу "Спартака" и 3:0 за "Динамо". Как видите, эти парни умеют забивать.
И в авоську голов в этом матче тоже верилось: как минимум, потому что динамовцы довольно скверно играют в обороне – фирменная болезнь атакующего стиля Лички. Но вот беда: "Спартак" без сидящего в дубайской темнице Квинси Промеса не забил ни одного мяча в РПЛ с момента рестарта сезона. Честно говоря, и ворота "Динамо" должны были остаться нетронутыми – если бы не голкипер бело-голубых Игорь Лещук. Но обо всем по порядку.
Но до "подвигов" вратаря хозяев после стартового свистка было еще далеко. Для начала со знаком минус отличился полузащитник "Спартака" Наиль Умяров, который в самом дебюте неаккуратно сыграл рукой в своей штрафной площади. Луис Чавес пробил с пенальти вправо от себя, вратарь красно-белых Александр Максименко прыгнул в противоположный угол – 1:0.
Команда Лички шла на таран, прокаченный за зимние сборы прессинг работал идеально, быстрые атаки летели ракетой одна за одной. Не сказать, что это привело к россыпи моментов, но давление создавало мощное. "Спартак" же в финальной трети поля потерялся: уйма брака в передачах и не по-динамовски крепкая оборона заставили подопечных Абаскаля завершать все свои немногочисленные подходы к воротам Лещука безопасными дальними ударами.
Второй тайм – та же песня. Еще и "Динамо" было в сантиметрах от второго мяча: на 61-й минуте подачу с углового Николас Маричаль конвертировал в удар головой в штангу. Добивание Бителло своим мощным торсом погасил защитник "Спартака" Срджан Бабич. А через пару мгновений мог состояться гол космического размаха: Константин Тюкавин, выдрав мяч в центре поля, увидел, что Максименко далековато вышел из ворот, и решил бабахнуть прямо из центрального круга – вратарь гостей исправил-таки ситуацию своим сейвом.
Абаскаль был настолько недоволен происходящим, что решился разом сменить сразу четверых футболистов. Как минимум одна перестановка выглядела спорной: тренер оставил растворившегося Александра Соболева и снял постоянно искавшего мяч и бреши в защите "Динамо" Манфреда Угальде. Случайность ли это, идея от бога (который, по словам самого испанского специалиста, подсказывает ему состав на игру) или какое-либо еще просветление, совершенно неважно. Главное, этот ход разбил все козыри оппонентов.
Соболев напомнил всем одну из главных футбольных заповедей: классный форвард может быть незаметен хоть все 90 минут, а потом сделать разницу. А здесь даже до конца встречи ждать не пришлось. И вот тут мы вскрываем заранее заготовленную в этом тексте "консерву": чего же такого сделал Игорь Лещук, что "Спартак" наконец-таки оформил первые весенние голы в РПЛ? Вратарь "Динамо" допустил две фатальные ошибки, которые, скорее всего, отрезали его клуб от чемпионской гонки.
Первую – на 74-й минуте. Момент вообще не тянул на "код красный": вышедший на замену в той самой фантастической четверке Михаил Игнатов (еще один сыгравший ход Абаскаля) принял мяч у штрафной и несильно пробил в створ. Вратарь "Динамо" почему-то не смог зафиксировать круглого, выпустив его из рук. А Соболев самым настоящим стервятником накинулся на бесхозный снаряд и добил его в сетку – 1:1.
И кто бы мог себе вообразить, что на 87-й повторится ровно та же сюжетная арка – поменялись лишь декорации. Антон Зиньковский сохранил в борьбе на фланге контроль над мячом и загрузил его в район 11-метровой отметки, все тот же Игнатов пробил сходу, и снова не сказать что опасно, но Лещук опять не зафиксировал удар. Соболев добегает и добивает – 2:1 в пользу "Спартака". "Динамо" отыграться хотело, шло на ворота Максименко до конца, но Личка все же проиграл Абаскалю третий раз в этом сезоне.
Вполне вероятно, что неуверенная игра Лещука в створе сохранила работу испанскому тренеру красно-белых – хотя бы еще на какое-то время. Да, прямо по ходу матча инсайдер Иван Карпов написал в своем телеграм-канале, что решение об увольнении Абаскаля приняли еще до игры с "Динамо". Да, "Спартак" выиграл, скорее, вопреки. Но результат – на табло, игра забудется – результат останется, и все такое прочее. Убирать тренера в ситуации, когда благодаря этой победе разрыв между красно-белыми и "Динамо" в таблице сократился до трех очков, было бы странно.
Сам Абаскаль же после матча уже озвучил свои ближайшие планы – "приехать домой, заказать суши и лечь спать". Что здесь скажешь: тут грех и не съесть пару роллов за здоровье Игоря Лещука.
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