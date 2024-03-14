"О нем все забудут": как спортивный мир отреагировал на арест игрока "Спартака" Промеса

Нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса арестовали в ОАЭ 13 марта по требованию прокуратуры Нидерландов. На родине футболиста приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и 18 месяцам за нападение на родственника. Теперь власти Нидерландов требуют экстрадиции футболиста, решение об этом должен принять суд Эмиратов. Как на ситуацию отреагировали в "Спартаке" и российском футболе в целом – в материале Москвы 24.

Конечная?

Фото: AP Photo/Peter Dejong

Прокуратура Нидерландов сообщила об аресте форварда "Спартака" Квинси Промеса в ОАЭ 13 марта. По данным ведомства, 32-летний футболист, осужденный на родине за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата, в последнее время проживал в одном из роскошных отелей Дубая. Подчеркивается, что арест игрока, объявленного в международный розыск, стал возможным благодаря сотрудничеству властей двух стран. Теперь прокуратура будет добиваться экстрадиции Промеса, решение на этот счет должен принять суд ОАЭ.

В пресс-службе "Спартака" подчеркнули, что адвокаты и менеджер игрока известили клуб о случившемся.





из сообщения пресс-службы ФК "Спартак" Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды. Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации.

Историю также прокомментировали в юридической фирме Cleerdin & Hamer Advocaten, которая защищает интересы футболиста красно-белых. В заявлении на ее сайте сказано, что предсказать дальнейшее развитие событий сейчас нереально.



Фото: AP Photo/Ivan Sekretarev

"В целом процедура экстрадиции может занять довольно много времени и включать множество формальных шагов и требований. Такая практика распространена в Нидерландах. Исход и продолжительность процедуры экстрадиции в настоящее время предсказать невозможно", – объяснили в юридической фирме.

Футболист должен был вместе с командой улететь со сборов из ОАЭ в Россию в конце февраля 2024 года, но в итоге его задержали на пограничном контроле и доставили в полицейский участок. Однако это было связано не с уголовными делами на родине игрока, а с местным правонарушением, уточняли в прокуратуре Нидерландов. По данным спортивного журналиста Ивана Карпова, Промес попал в ДТП в Дубае, а затем скрылся с места.

После задержания игрок изначально был помещен под домашний арест. При этом в Сети стали появляться видео, как Промес отдыхает в ночном клубе со своей избранницей, рэп-исполнительницей и телеведущей Табатой Робинсон. По данным СМИ, "Спартак" еще до суда по делу о ДТП требовал, чтобы игрок сам уехал из ОАЭ, но он отказался это делать. В нынешнем сезоне РПЛ форвард успел провести 17 матчей и забить шесть голов.

"А мы думали, ему там халву дадут да пряники"

Фото: AP Photo/Pavel Govolkin

Бывший гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков заявил "Матч ТВ", что не понимает решение нынешнего руководства красно-белых везти Промеса на сборы в ОАЭ, у которых есть договор об экстрадиции с Нидерландами.





Евгений Мележиков бывший гендиректор "Спартака" Комментарии по этому поводу нужно брать у директора "Спартака". При меньших рисках в прошлом году мною было принято решение его не брать! Мне сейчас нечего добавить.

Журналист нидерландского издания De Telegraaf Ерун Каптейнс в разговоре с "РБ Спорт" назвал Промеса "позором голландского и российского футбола" и "ярким отрицательным примером". А спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал понять в своем телеграм-канале, что абсолютно не удивлен развитием истории с футболистом "Спартака".



Фото: AP Photo/Pavel Govolkin

"Ой, а мы думали, ему там халву дадут да пряники. Это ж надо было "Спартаку" Промеса в загранку взять. Прекрасное решение, умное. Теперь, похоже, его дом – тюрьма. В Нидерландах", – написал Губерниев, позднее добавив, что "преступник должен сидеть в тюрьме".

Экс-футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин, в свою очередь, сказал в эфире телеканала "Матч Премьер", что арест Промеса – "лучшее разрешение проблемы" для всех, кроме самого футболиста. Он объяснил это тем, что руководству клуба больше не придется молчать о ситуации, а руководителям российского футбола – отвечать на вопросы об их отношении к осужденным игрокам в чемпионате страны.

"Думаю, "Спартак" при таком раскладе, если все это правда, расторгнет контракт и все о Промесе забудут. А сам Промес, к сожалению для него, будет в Нидерландах разбираться со своими проблемами", – заявил Аршавин.

Однако Зарема Салихова, жена бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, подчеркнула в комментарии Metaratings.ru, что, несмотря на проблемы Промеса с законом, его заслуги навсегда останутся в истории клуба.





Зарема Салихова жена бывшего владельца ФК "Спартак" Леонида Федуна Как бы дело ни закончилось, Квинси Промес останется одним из лучших игроков "Спартака" в XXI веке. Кто вообще позволил взять Промеса на сборы при существующем договоре об экстрадиции? А те, кто сливал решения суда за сутки до заседания в телеграм-каналы, добились своего.

В свою очередь, юрист Сергей Жорин объяснил "Спорт-Экспрессу", что вероятность решения суда ОАЭ в пользу выдачи футболиста высока. Единственный, по его словам, вариант – найти процессуальные нарушения в оформлении документов со стороны прокуратуры Нидерландов. Если адвокатам игрока это удастся, то, пока власти будут готовить новые бумаги, Промес получит шанс вернуться в Россию, откуда его уже могут не выдать, предположил эксперт.