13 марта, 23:30Спорт
Нидерланды будут требовать экстрадиции арестованного в ОАЭ Промеса
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Нидерланды будут требовать экстрадиции арестованного в Дубае футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру королевства.
В ведомстве отметили, что арест был произведен на основании красного уведомления, которое было выдано Нидерландами.
Правоохранительные органы Дубая задержали нидерландского футболиста 29 февраля во время прохождения им пограничного контроля в аэропорту Аль-Мактум. Согласно появившейся в СМИ информации, Промеса доставили в полицейский участок за местное правонарушение, а не за уголовное дело в Нидерландах.
В 2023 году в Нидерландах спортсмена признали виновным в нападении на двоюродного брата, которое произошло в 2020 году. Тогда суд назначил ему 18 месяцев колонии. Позже Промес направил апелляцию по данному делу, однако приговор суда остался без изменений.
Кроме того, суд Амстердама также приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В феврале текущего года игрока "Спартака" объявили в международный розыск.
Адвокаты футболиста "Спартака" Промеса начали готовить апелляции
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