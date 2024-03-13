Нидерланды будут требовать экстрадиции арестованного в ОАЭ Промеса

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Нидерланды будут требовать экстрадиции арестованного в Дубае футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру королевства.

В ведомстве отметили, что арест был произведен на основании красного уведомления, которое было выдано Нидерландами.

Правоохранительные органы Дубая задержали нидерландского футболиста 29 февраля во время прохождения им пограничного контроля в аэропорту Аль-Мактум. Согласно появившейся в СМИ информации, Промеса доставили в полицейский участок за местное правонарушение, а не за уголовное дело в Нидерландах.

В 2023 году в Нидерландах спортсмена признали виновным в нападении на двоюродного брата, которое произошло в 2020 году. Тогда суд назначил ему 18 месяцев колонии. Позже Промес направил апелляцию по данному делу, однако приговор суда остался без изменений.

Кроме того, суд Амстердама также приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В феврале текущего года игрока "Спартака" объявили в международный розыск.

Адвокаты футболиста "Спартака" Промеса начали готовить апелляции