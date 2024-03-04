04 марта, 10:18Спорт
Футболист "Спартака" Промес находится под домашним арестом в ОАЭ – СМИ
Фото: AP Photo/Rui Vieira
Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес находится под домашним арестом в ОАЭ, сообщает нидерландская газета NRC.
По ее информации, прокуратура Нидерландов ведет с Арабскими Эмиратами переговоры об экстрадиции спортсмена.
29 февраля правоохранительные органы Дубая задержали игрока московского футбольного клуба "Спартак" и гражданина Нидерландов Квинси Промеса во время прохождения им пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум.
По данным журналистов, футболиста задержали за местное правонарушение, а не в связи с уголовным делом в Нидерландах.
В 2023 году в Нидерландах игрока московского клуба признали виновным в нападении на двоюродного брата, поэтому суд назначил ему 18 месяцев колонии. Инцидент с родственником Промеса произошел еще в 2020 году. Спустя время футболист направил апелляцию по делу, однако в результате решение суда осталось в силе.
Амстердамский суд также избрал Промесу меру пресечения в виде 6 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Инцидент случился тоже в 2020 году. В феврале этого года его объявили в международный розыск, но добиться экстрадиции Нидерландам пока не удалось.
Адвокаты футболиста "Спартака" Промеса начали готовить апелляции
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