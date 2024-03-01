Прокуратура Нидерландов заявила, что Промеса задержали в ОАЭ за местное правонарушение

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Футболист московского "Спартака" Квинси Промес задержан в ОАЭ за местное правонарушение, а не в связи с уголовным делом в Нидерландах, сообщили РИА Новости.

Пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Туша Эссед сообщила, что выяснила это у местного представителя страны. Также она отметила, что на данном этапе не может говорить о возможности экстрадиции футболиста.

Известный адвокат по уголовным делам Максим Калинов оценил вероятность депортации Промеса в Нидерланды из ОАЭ. Он рассказал "Газете.ру", что решение будет зависеть от местного суда. Он напомнил, что у футболиста есть дополнительные права как у резидента ОАЭ.

"Последний приговор по делу о наркотиках в данный момент обжалуется и не вступил в силу, но в то же время есть приговор на полтора года заключения за то, что он порезал брата. В принципе, Эмираты могут и выдать – ничего им не мешает, так как между странами есть соглашение об экстрадиции. В то же время, убежден, они могут найти законные основания и для того, чтобы не выдавать", – подчеркнул адвокат.

29 февраля правоохранительные органы Дубая задержали игрока московского футбольного клуба "Спартак" и гражданина Нидерландов Квинси Промеса во время прохождения им пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум. По информации полицейских, футболист находится в участке "Аль-Хаванидж".

В 2023 году в Нидерландах игрока московского клуба признали виновным в нападении на двоюродного брата, поэтому суд назначил ему 18 месяцев колонии. Инцидент с родственником Промеса произошел еще в 2020 году.

Спустя время футболист направил апелляцию по делу, однако в результате решение суда осталось в силе.

Амстердамский суд также избрал Промесу меру пресечения в виде 6 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Инцидент случился тоже в 2020 году. В феврале этого года его объявили в международный розыск, но добиться экстрадиции Нидерландам пока не удалось.



Адвокаты футболиста "Спартака" Промеса начали готовить апелляции