Защита Промеса заявила, что продолжит обжалование приговора суда Амстердама

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Адвокаты нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса будут продолжать процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама в апелляционной инстанции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Спартака".

"Адвокаты и менеджер Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ", – говорится в сообщении.

Приговор окружного суда Амстердама связан с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды, уточнили в пресс-службе. В футбольном клубе добавили, что о дальнейших действиях в отношении Промеса сообщат по мере развития ситуации.

Накануне стало известно о намерениях Нидерландов требовать экстрадиции Промеса. В прокуратуре королевства уточнили, что арест был произведен на основании красного уведомления.

В пресс-службе "Спартака" сообщали, что Промес пока не может вернуться на территорию России. Рассмотрение обстоятельств, препятствующих этому, может занять время, указали там.

Промеса задержали в Дубае во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Аль-Мактум. В СМИ писали, что футболиста перевезли в полицейский участок за местное правонарушение, а не за уголовное дело в Нидерландах.

Со слов журналистов, спортсмена поместили под домашний арест в ОАЭ. В свою очередь, нидерландская прокуратура ведет со страной переговоры об экстрадиции Промеса.

В Нидерландах футболиста признали виновным в нападении на двоюродного брата, которое произошло в 2020 году. Суд назначил ему 18 месяцев тюрьмы. Промес подал апелляцию, но приговор остался без изменений.

Вместе с тем амстердамский суд избрал спортсмену меру пресечения в виде шести лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Уже в феврале этого года его объявили в международный розыск.

Нападающий "Спартака" Квинси Промес объявлен в международный розыск