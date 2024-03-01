В "Спартаке" заявили, что задержанный в ОАЭ Промес пропустит матч против "Зенита"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Нидерландский нападающий Квинси Промес, который выступает за российский футбольный клуб "Спартак", пропустит матч Российской Премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу клуба.

По их данным, футболист все еще находится в ОАЭ, однако представители "Спартака" с ним на связи, поэтому оказывают необходимое содействие для своевременного прилета в Северную столицу.

"Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры", – уточнили в пресс-службе.



Нападающего "Спартака" 29 февраля задержали полицейские Дубая в ходе прохождения пограничного контроля в аэропорту. По данным журналистов, футболиста задержали за местное правонарушение, а не в связи с уголовным делом в Нидерландах.

В 2023 году Промеса признали виновным в нападении на двоюродного брата, которое произошло еще в 2020 году, и приговорили к 18 месяцам колонии.

Позже суд Амстердама избрал ему меру пресечения в виде еще 6 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. В феврале 2024 года его объявили в международный розыск.

Адвокаты футболиста "Спартака" Промеса начали готовить апелляции