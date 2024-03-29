Промеса побрили налысо в тюрьме в ОАЭ – СМИ

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Нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса перевели в тюрьму в Аль-Авире в ОАЭ. Об условиях содержания футболиста сообщил De Telegraaf.

По информации издания, Промеса пришлось побрить налысо, как положено по условиям тюрьмы. Кроме того, заключенные не могут отращивать волосы, за что их могут наказать, ограничив их в возможности совершать звонки и смотреть телевизор.

При этом, как сообщает издание, игрок находится в камере, рассчитанной на шесть человек. Футболист может при этом выходить в общий коридор, чтобы посмотреть телевизор, или же гулять на улицу. Однако занятия спортом по условиям тюрьмы запрещены.

"Помимо шести "счастливчиков", у которых есть собственное место на двухэтажной кровати, на полу камеры спят еще от 10 до 20 заключенных", – сказано в материале.

В Нидерландах игрока признали виновным в нападении на двоюродного брата, совершенном еще в 2020 году. Суд назначил ему 18 месяцев тюрьмы. При этом Промес направил апелляцию, однако решение суда не изменилось.

Также амстердамский суд вынес решение в отношении футболиста за контрабанду наркотиков и приговорил его к шести годам лишения свободы. В связи с этим в феврале 2024 года его объявили в международный розыск.

Промеса задержали в Дубае во время прохождения контроля на границе в аэропорту Аль-Мактум. Нидерланды настаивают на экстрадиции футболиста.

