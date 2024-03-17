В Нидерландах сообщили о трудном финансовом положении Промеса

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Нидерландский журналист De Telegraaf Ван ден Хойвел рассказал о финансовом положении полузащитника "Спартака" Квинси Промеса. Он отметил, что когда футболист больше не может играть, его средства начнут иссякать.

"Вполне может быть, что это дело затянется. Он хотел завершить карьеру и заработать денег в России. Теперь эта дверь с громким стуком захлопнулась", – цитирует журналиста Ajaxfansite.

Корреспондент напомнил, что суд наложил арест на большую часть имущества спортсмена.

"Постепенно он становится кем-то вроде рыцаря без коня, а его поток денег начинает иссякать", – добавил он.

Промеса задержали в Дубае во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Аль-Мактум.

В Нидерландах футболиста признали виновным в нападении на двоюродного брата, которое произошло в 2020 году. Суд назначил ему 18 месяцев тюрьмы. Промес подал апелляцию, но приговор остался без изменений.

Вместе с тем амстердамский суд избрал спортсмену меру пресечения в виде шести лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Уже в феврале этого года его объявили в международный розыск.

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