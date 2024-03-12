"Спартак" рассматривает Черчесова и трех иностранцев на пост тренера команды – СМИ

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Руководство футбольного клуба "Спартак" определилось со списком тренеров, которые смогут возглавить клуб в случае ухода либо увольнения действующего тренера команды Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству клуба.

По словам собеседников издания, в понедельник, 11 марта, состоялось рабочее совещание с участием гендиректора "Спартака" Олега Малышева, топ-менеджера "Лукойла" Павла Жданова и спортивного директора Томаша Амарала. Отмечается, что они были неудовлетворены недавней игрой команды против воронежского "Факела", во время которой "Спартак" проиграл со счетом 0:2.

Участники встречи отметили нестабильность результатов команды и заявили о необходимости перемен. В частности, они обсудили возможных претендентов на пост нового тренера "Спартака".

Одним из них является бывший тренер сборной РФ Станислав Черчесов, однако источники издания оценивают его шансы как минимальные. Кроме того, среди кандидатур также были трое иностранных специалистов, однако их имена пока не называются. По данным журналистов, один из них – португалец.

Вместе с тем решение об отставке Абаскаля не было принято, он продолжит работу с командой как минимум до матча с "Оренбургом".

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