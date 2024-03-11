Песков заявил, что матч сборной России с Сербией не будет простым

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Сборной России по футболу будет непросто в товарищеском матче против Сербии. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы встречаемся с сербами, это очень близкий нам народ. Сойтись с ними в дружеском поединке – это очень здорово", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч сборных России и Сербии по футболу пройдет 21 марта на стадионе "ВТБ-Арена" в Москве. В РФС заявляли, что приехать на игру планируют первая ракетка мира Новак Джокович и популярные сербские музыканты.

При этом после сборная России по футболу проведет на столичном стадионе "ВТБ-Арена" товарищеский матч с командой Парагвая 25 марта.



Тур чемпионата России по футболу перенесут из-за мартовских выборов