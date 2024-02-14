Сборная России по футболу проведет матч с командой Парагвая в марте

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Парагвая 25 марта. Он пройдет на столичном стадионе "ВТБ-Арена", сообщается в телеграм-канале сборной.

"Ждем всех болельщиков на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина", – говорится в сообщении.

Однако о времени начала игры пока неизвестно.

До этого сообщалось, что товарищеский матч сборных России и Сербии по футболу пройдет 21 марта на московском стадионе "ВТБ-Арена". В РФС сообщали, что посетить игру пригласят первую ракетку мира Новака Джоковича и популярных сербских музыкантов.

Ранее исполнительный комитет UEFA потребовал допустить до международных турниров российские сборные среди игроков до 17 лет. Предполагалось, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ.

8 февраля генсек Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Теодор Теодоридис заявил, что организация приняла решение не допускать юношескую сборную России до международных турниров.

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