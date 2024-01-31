Матч сборных России и Сербии по футболу пройдет 21 марта в Москве

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Товарищеский матч сборных России и Сербии по футболу пройдет 21 марта на московском стадионе "ВТБ-Арена", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, которую цитирует ТАСС.

О времени начала игры не сообщается. В РФС ранее сообщали, что посетить игру пригласят первую ракетку мира Новака Джоковича и популярных сербских музыкантов.

В декабре прошлого года РФС договорился о товарищеском матче между сборной России по футболу и командой из Сербии. Контракт с Сербией уже подписан, также было получено согласование от Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

До этого РФС высказался против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Вице-президент организации Ахмед Айдамиров отметил, что решение об отказе вступать в конфедерацию Азии было принято членами единогласно.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решил исключить сборную РФ из числа участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25. Участие в соревнованиях, которые проводятся с 2018 года, примут 54 сборные.

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