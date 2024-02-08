Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2023 году

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Нападающий саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира, заработав в прошлом году 275 миллионов долларов. Это следует из рейтинга портала Sportico.

Следом за ним расположился американский гольфист Джон Рам, который получил 203 миллиона долларов. Третье место занял форвард футбольной сборной Аргентины Лионель Месси с заработком в 130 миллионов долларов.

Кроме того, в топе оказались американский баскетболист Леброн Джеймс (125,5 миллиона долларов) и нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе (125 миллионов долларов).

Портал также опубликовал рейтинг из 100 спортсменов по заработку среди представителей разных видов спорта. Больше всех мест в топе заняли баскетболисты (40 человек), следом расположились футболисты (16) и бейсболисты (13). Вместе с тем в рейтинге представлены игроки из американского футбола (11), гольфисты (10), боксеры (6), гонщики и теннисисты (по 2 соответственно).

Ранее стало известно, что саудовский "Аль-Наср" выиграл у американской команды "Интер Майами" со счетом 6:0. Аргентинский нападающий Лионель Месси находился все это время в запасе и вышел на поле только на 83-й минуте. Роналду, в свою очередь, пропустил игру в связи с полученными травмами.

Рейтинг лучших футболистов всех времен возглавил Месси