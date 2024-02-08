UEFA не допустит юношескую сборную России до международных турниров

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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) по итогам заседания принял решение не допускать юношескую сборную России до международных турниров. Об этом на пресс-конференции по итогам обсуждений сообщил генсек организации Теодор Теодоридис, передает ТАСС.

"Мы поняли, что это невозможно. Президент UEFA сравнивал ситуацию с Россией с Югославией, когда из-за запрета пострадало целое поколение юных футболистов", – заявил он.

Ранее исполнительный комитет UEFA потребовал допустить до международных турниров российские сборные среди игроков до 17 лет. Предполагалось, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ.

Однако после UEFA заявил об отмене решения по допуску российских сборных среди игроков до 17 лет до турниров под эгидой организации, так как "технического решения, позволяющего российским командам играть, найти не удалось".



UEFA отменил решение по допуску сборных РФ до 17 лет на турниры