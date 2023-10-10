UEFA подтвердил отмену решения по допуску сборных РФ до 17 лет на турниры

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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявил об отмене решения по допуску российских сборных, в которых состоят футболисты не старше 17 лет, до турниров под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба союза.

"Пункт повестки дня был снят, поскольку не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть", – цитирует УЕФА ТАСС.

До этого Международная федерация футбола (FIFA) допустила к соревнованиям сборные России до 17 лет под эгидой организации. Говорилось, что спортсмены должны будут выступать под названием "Российский футбольный союз", а не "сборная России", без флага и гимна страны. При этом сборные России по футболу до турниров FIFA не будут допущены до окончания спецоперации.

Ранее исполнительный комитет UEFA призвал допустить до международных соревнований сборные России среди игроков до 17 лет. Предполагалось, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ.

FIFA и UEFA отстранили российскую сборную от всех действующих турниров в конце февраля 2022 года. Национальной сборной России запретили принимать участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, также лишились возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Исполком UEFA призвал допустить до соревнований юношеские сборные России