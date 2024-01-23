Чешская "Славия" отменила матч со "Слованом" из-за его встречи с "Динамо"

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Чешский футбольный клуб "Славия" отменил товарищеский матч со словацким "Слованом". Об этом клуб сообщил в соцсети Х.

Как уточняет портал Pravda.sk, причиной этого стал матч "Слована" с московским "Динамо". Он прошел 23 января на сборе в Катаре и завершился победой российского клуба со счетом 2:1.

Накануне председатель совета директоров "Славии" Ярослав Тврдик прокомментировал в соцсети Х пост о планах "Слована" сыграть с "Динамо". Он заявил, что в таком случае "Славия" не будет играть со "Слованом". Ответ он сопроводил фотографией игрока "Славии" в футболке в поддержку Украины.

Затем он репостнул запись украинского футбольного клуба "Карпаты" с адресованным "Словану" призывом не играть матч с "Динамо".

Между тем Российский футбольный союз (РФС) договорился о товарищеском матче между сборной России по футболу и командой из Сербии. Игра состоится в марте 2024 года.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

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