Главный тренер "Спартака" Абаскаль заключил брак со своей невестой в Москве

Фото: instagram.com (принадлежит Мета, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/guille_abascal

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль узаконил отношения со своей невестой Алехандрой в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного футбольного клуба.

"Гильермо Абаскаль и Алехандра расписались в Москве и посетили Красную площадь. Желаем молодоженам любви, взаимопонимания и семейного счастья", – говорится в сообщении.

Жена Абаскаля беременна, в скором времени пара ожидает ребенка. Тренер возглавил "Спартак" летом прошлого года.

В прошлом году сообщалось, что Абаскаля и тренера ЦСКА Владимира Федотова оштрафовали на 50 тысяч рублей. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) также отстранил их на один матч Российской Премьер-лиги.

Поводом для этого послужили действия в перерыве матча 13-го тура чемпионата России. Тренер "Спартака" эмоционально обратился к руководителю ЦСКА со словами о нарушении командой принципа fair play. Федотов отреагировал на заявления Абаскаля в негативном ключе. Их разговор чуть было не привел к стычке.

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