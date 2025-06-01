Вратарь ПСЖ Сафонов стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов

31 мая французский ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, разгромив в финале итальянский "Интер" со счетом 5:0. Вратарь парижан Матвей Сафонов стал пятым россиянином, которому удалось победить в турнире. О гениальном матче в исполнении его команды расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Представительство СНГ в финале Лиги чемпионов сезона 2024/2025 было нетипично большим. В составе "Интера" это армянин Генрих Мхитарян, у ПСЖ – грузин Хвича Кварацхелия и россиянин Матвей Сафонов. На поле стадиона в Мюнхене в итоге вышли первые двое, а вот наш голкипер наблюдал за творившимся на газоне безумием со скамейки.

ПСЖ и "Интер" – две совершенно разные философии. Французы под руководством Луиса Энрике – яркие и ультраатакующие, итальянцы во главе с Симоне Индзаги – дисциплинированные и контратакующие. В составе парижан – россыпь молодых звезд, в ростере миланцев – костяк опытных бойцов. В полуфинале турнира последние уже обламывали крылья похожей на нынешний ПСЖ каталонской "Барселоне", и многим казалось, что "Интер" способен провернуть такой трюк еще раз. Но не смог – от слова совсем.

Парижане просто снесли миланцев мощнейшим прессингом и запутали бесконечными передвижениями, из-за чего "Интер" просто не успевал перекрывать свободные зоны. Плюс потрясающий контроль мяча в исполнении французов: итальянцы порой не могли его отобрать по несколько минут. Причем время шло, а команда Индзаги все не находила рецепт, что же с этим делать.



Фото: AP Photo/Matthias Schrader

И пока "Интер" пытался создать противоядие, ПСЖ забивал голы. Уже на 12-й минуте Витинья одной передачей в штрафную на Дезире Дуэ отрезал почти всю оборону "нерадзурри", и 19-летний француз вычертил пас на пустые ворота подключившемуся в атаку защитнику Ашрафу Хакими – 1:0. А на 20-й ПСЖ разогнал контратаку за счет передачи Хвичи по левому флангу на Усмана Дембеле, тот перевел направо на Дуэ, и Дезире забил с рикошетом от ноги Федерико Димарко – 2:0. Теперь Дуэ – самый молодой игрок с гол+пас в финалах Лиги чемпионов.

Был лишь вопрос: хватит ли подопечным Луиса Энрике сил поддерживать такой ураганный темп на протяжении всего матча? Ответ: хватило, причем с солидным запасом за счет мощной скамейки и более легкого календаря в концовке сезона. Ведь парижане еще в апреле в очередной раз досрочно выиграли чемпионат Франции, благодаря чему большинство последних матчей проводили в эконом-режиме. Плюс в финале Кубка страны 24 мая соперником ПСЖ был скромнейший "Реймс", который был обыгран в полноги 3:0.

А вот куда более взрослый с точки зрения среднего возраста игроков (примерно 30 лет по сравнению с 25-ю у французов) и не обладающий мощной скамейкой "Интер" перед финалом Лиги чемпионов до последнего тура пытался догнать "Наполи" в изматывающей гонке за чемпионство в Италии (и не догнал). С учетом этих факторов и огромного количества потраченных сил в попытке зацепиться хоть за что-то после 0:2, "Интер" практически встал уже после 60-й минуты. И парижане воспользовались этим в полной мере.

На 63-й минуте французы в очередной быстрой атаке вывели на ударную позицию Дезире Дуэ, оформившего дубль ударом в ближний угол, на 72-й Хвича Кварацхелия расстрелял ворота миланцев при выходе один на один, а на 87-й Сенни Маюлю замкнул комбинацию в штрафной точным ударом в створ мимо несчастного голкипера Яна Зоммера – 5:0! Крупнее ПСЖ в финалах Лиги чемпионов не побеждала ни одна команда в истории. А об основном вратаре парижан в этом матче Джанлуиджи Доннарумме приходилось вспоминать по большим праздникам.



Фото: AP Photo/Martin Meissner

Луису Энрике удалось то, чего не смогли сделать его многочисленные предшественники в эпоху огромных катарских денег, которые вливались в клуб последние 14 лет: из россыпи звезд он сделал команду-звезду, где даже атакующие примы не отлынивают от черновой работы. Это и есть залог великого успеха ПСЖ, который в минувшем сезоне выиграл абсолютно все что можно.





Луис Энрике главный тренер ПСЖ С самого первого дня я говорил, что хочу выигрывать большие трофеи. ПСЖ прежде никогда не побеждал в Лиге чемпионов. Мы сделали это впервые. Это потрясающее чувство – мы осчастливили так много людей.

Прекрасно, что частью этого грандиозного успеха стал Матвей Сафонов – всего пятый россиянин, который выиграл Лигу чемпионов. И первый, оформивший требл за счет побед еще и в чемпионате и Кубке Франции. Летом 2024-го в интервью Нобелю Арустамяну Сафонов сказал, что хотел бы победы родного "Краснодара" в чемпионате России и своего нового клуба в в ЛЧ в один год. И его сказка стала былью. Плюс надо отметить, что в дебютном сезоне за ПСЖ Матвей сыграл 17 матчей во всех турнирах и фактически был основным в победном розыгрыше Кубка – очень неплохой показатель. Первый год в Париже явно удался.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

И еще об одном важном моменте финала, не сказать о котором просто нельзя: фанаты ПСЖ подготовили для Луиса Энрике очень важный лично для него жест. Дело в том, что когда испанец впервые в своей карьере выиграл Лигу чемпионов с "Барселоной" в 2015 году, с ним на поле, размахивая флагом каталонцев, бегала его маленькая дочь Ксана. В 2019-м девочка ушла из жизни в 9-летнем возрасте, не сумев побороть онкологию. После финального свистка болельщики ПСЖ вывесили баннер, воссоздающий ту сцену из 2015-го – но уже с флагом парижан у девочки в руках.

На глазах Энрике появились слезы, а сам он к тому моменту надел футболку, принт которой тоже отсылает к этой сцене.

