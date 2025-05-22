Постекоглу – о победе "Тоттенхэма" в Лиге Европы: чувствовал нервозность в клубе

21 мая английский "Тоттенхэм" выиграл Лигу Европы, переиграв в финале "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0. Благодаря этому успеху "шпоры", которые занимают в чемпионате страны только 17-е место, сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. О необычном финале турнира расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Miguel Oses

В главный матч Лиги Европы на стадионе "Сан Мамес" в испанском Бильбао попали клубы, которые с треском провалились в английской Премьер-лиге: "Тоттенхэм" перед последним туром занимает 17-е место, "Манчестер Юнайтед" – 16-е. При этом, в отличие от "красных дьяволов", "шпоры" в течение сезона не меняли тренера: лондонцев к финалу вел Эндж Постекоглу, который работает в клубе второй сезон. А вот команду из Манчестера после увольнения бесившего фанатов Эрика тен Хага принял один из самых перспективных специалистов новой волны Рубен Аморим.

Португалец, который, как утверждают СМИ, работает по 14 часов ежедневно, поправить турнирные дела "Юнайтед" в АПЛ не смог. При этом в Лиге Европы все шло неплохо: в плей-офф "МЮ" относительно легко прошел испанский "Реал Сосьедад", чудом преодолел сопротивление "Лиона" за счет овертайма во втором матче четвертьфинала (проигрывая к 120-й минуте 3:4 и сумев в итоге победить 5:4), а затем проскочив хозяев стадиона, на котором был сыгран финал турнира – "Атлетик" из Бильбао.

"Тоттенхэм" же по ходу матчей навылет оставил за бортом Лиги Европы "АЗ", немецкий "Айнтрахт" и норвежский "Буде-Глимт" с российским голкипером Никитой Хайкиным в воротах. При этом "шпоры" не держали трофеев над головой аж с 2008 года, когда клуб выиграл Кубок английской лиги. Евротитулов же в коллекции клуба не было еще дольше – с 1984-го, тогда как "Манчестер Юнайтед" под руководством великого Жозе Моуриньо побеждал в Лиге Европы в 2017-м.

Но в одном отдельно взятом матче может произойти все. Лондонцы, над которыми в Англии подшучивают из-за частых неудач, в первые же минуты стерли улыбки с лиц противников. Команда Постекоглу, лишившаяся до финала многих своих лидеров-креативщиков вроде Джеймса Мэддисона и Деяна Кулушевски, до перерыва частенько напрягала "Манчестер" в чужой штрафной. И отыскала свой шанс впереди на 42-й минуте.



Фото: AP Photo/Bernat Armangue

Полузащитник "Тоттенхэма" Папе Сарр закинул мяч в штрафную с левого фланга в сторону Бреннана Джонсона, которого опекали сразу два защитника "красных дьяволов". Но не робкого десятка валлиец продавил обоих и ткнул мяч в угол, который не успел перекрыть голкипер Андре Онана – 1:0.

Фанаты "Юнайтед" от такого расклада буквально оцепенели. Редко увидишь, как обычно шумные английские болельщики практически молча наблюдают за тем, как их любимцы во второй 45-минутке буквально штурмуют ворота "Тоттенхэма", защищаемые Гульельмо Викарио. Итальянец тащил практически все, что летело в его сторону, а там, где он уже был не в силах помочь, на помощь пришел центральный защитник Мики Ван де Вен. На 68-й минуте мяч уже опускался в сетку после выстрела форварда "МЮ" Расмуса Хейлунда, когда нидерландец вынес его из створа эффектным ударом через себя.

Стена в итоге выстояла: "Тоттенхэм" во многом сенсационно стал победителем Лиги Европы, спася тем самым кошмарный сезон. Благодаря титулу "шпоры" сыграют в Лиге чемпионов, а корейский форвард Сон Хын Мин стал первым капитаном клуба с 2008 года, которому выпала честь поднять трофей над головой.

Да, по данным Opta, ключевые показатели матча для них чудовищны, во многом за счет режима осажденной крепости во втором тайме: 27,7% владения мячом, всего 3 удара по воротам и 115 точных передач – цифр хуже среди финалистов еврокубков не выдавал никто за время сбора подобной статистики. Но есть факт: Эндж Постекоглу сдержал свое обещание, ранее заявив, что он "всегда что-то выигрывает во втором сезоне".





Эндж Постекоглу главный тренер "Тоттенхэма" Знаю, что это значит для нашего клуба. К сожалению, чем дольше длится период без титулов, тем иногда труднее его прервать. Я чувствовал нервозность всех в клубе, потому что они уже попадали в подобную ситуацию раньше. Пока ты не сбросишь этот груз с плеч, ты не поймешь, каково это.

Фото: AP Photo/Miguel Oses

К слову, когда главный тренер "Тотенхэма" сделал свое резонансное заявление, бывший английский футболист, а ныне телеэксперт Пол Мерсон сказал, что он, скорее, выиграет танцевальное шоу, чем Постекоглу возьмет титул. Эндж посрамил скептиков.

Да и вообще теперь придется переосмыслить народный фольклор. "Шпоры" во многом прославились на широкую аудиторию в той же России не только благодаря нападающему Роману Павлюченко, который играл в Лондоне с 2008-го по 2012-й годы, но и из-за фильма "Залечь на дно в Брюгге". Там есть диалог, в котором герой Колина Фаррелла говорит: "Дерьмом ты не был, но и до вершины не добрался. Как "Тоттенхэм".

Да, из песни слов, как и из фильма, не выкинешь. Но ведь он добрался!

