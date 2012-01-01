"Интер" победил "Барселону" в игре с семью голами и вышел в финал Лиги чемпионов

В ночь на 7 мая миланский "Интер" дома в овертайме переиграл "Барселону" со счетом 4:3 и вышел в финал Лиги чемпионов. При этом перевести матч в дополнительное время черно-синие смогли уже в самой концовке второго тайма. Об историческом итало-испанском противостоянии расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Когда полуфинальные пары Лиги чемпионов только стали известны, большинство ставило на каскад голов в противостоянии французского ПСЖ и английского "Арсенала". И мало кто мог поверить в лихой футбол в исполнении "Барселоны" и миланского "Интера".

Неделю назад в столице Каталонии команды выдали спектакль, сыграв 3:3. Причем "Интер" по ходу дела вел 2:0 и 3:2, но подопечные Ханси Флика сумели-таки свести дело к ничьей перед поездкой на "Сан-Сиро".

Ответная встреча в Милане доказала, что молния при определенных обстоятельствах бьет в одно и то же место дважды. В первом тайме "Барса" старалась атаковать в привычной для себя кружевной манере, но делать это невероятно сложно, когда на ногах таких технарей, как те же Рафинья и Ламин Ямаль, висят по два-три игрока обороны соперника. Даже в таких условиях каталонцы сумели создать до перерыва парочку моментов, но вот качество их завершения под сильнейшим давлением оппонентов было не столь высоких.

А вот команда Симоне Индзаги кружева не плетет – это не в стиле главного тренера "нерадзурри". Однако разящие вертикальные атаки "Интера" до перерыва смотрелись куда более выигрышно. Одну из них удалось реализовать на 21-й минуте: защитник хозяев Федерико Димарко обезмячил Френки де Йонга при выходе "Барсы" из обороны в атаку, быстрый пас на задержавшегося впереди правого защитника Дензела Думфриса, нидерландец покатил налево Лаутаро Мартинесу, и капитан итальянцев расстрелял пустой створ – 1:0.

Еще сложнее "Барсе" стало в концовке тайма: все тот же Мартинес, который вообще мог не выйти на поле после полученной в первом полуфинале травмы, но чудом успевший восстановиться, был снесен в штрафной защитником каталонцев Пау Кубарси. После просмотра VAR главный арбитр встречи Шимон Марчиняк указал на точку. С пенальти полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу пробил в противоположный от голкипера гостей Войцеха Щенсного угол настолько сильно, что снес установленную за воротами камеру – 2:0.



Фото: AP Photo/Luca Bruno

Однако после перерыва подопечным Ханси Флика наконец удалось то, что толком не получалось сделать в первом тайме – забрать мяч под безраздельный контроль. И в режиме осажденной крепости "Интер" начал допускать ошибки.

При этом "Барсу" потащили к героическому камбэку ее крайние защитники. На 54-й минуте они вообще соорудили что-то вроде междусобойчика: Жерар Мартин со второй попытки закинул мяч слева направо, а Эрик Гарсия всколыхнул сетку ударом влет – 2:1. А на 60-й Мартин оформил второй голевой пас: на сей раз защитник вырезал диагональ из глубины на дальнюю штангу, под которую с удовольствием подставил голову Дани Ольмо – 2:2.

Атака "Интера" вновь заработала только ближе к концу второго тайма, но куражную "Барселону" остановить крайне тяжело. И на 87-й минуте, как показалось тогда, сине-гранатовые перечеркнули все надежды "нерадзурри" на финал в Мюнхене. Потеря хозяев на своей половине, Педри катит на блекло проводившего матч Рафинью, тот оказавшись слева в штрафной сначала пробил в голкипера Яна Зоммера, а затем аккуратненько в дальний угол – 3:2.

Забавно, что в Сети появилось видео, как некоторые болельщики "Интера" после этого ушли со стадиона, а затем умоляли стюардов пустить их обратно на трибуну. Вот поэтому лично я никогда не покидаю свое место до самого финального свистка. Хозяева героически спаслись: уже в компенсированное время Маркюс Тюрам с боем зацепился за верховой мяч и отпасовал на Думфриса, Дензел еле продрался мимо защитника и прострелил низом в центр, а там вдруг оказался ветеран черно-синих, 37-летний защитник Франческо Ачерби. Он, словно заправский форвард, пробил в касание из-под Рональда Араухо верхом мимо Щенсного – 3:3.

Думфрис – вообще супергерой этой бешеной полуфинальной зарубы: нидерландский защитник "Интера" оформил дубль и голевую передачу в первой игре и два результативных паса во второй. Но финальное победное касание суждено было сделать не ему. Уже в овертайме на 99-й минуте Тюрам продрался в штрафную вдоль лицевой и отдал пас на вышедшего на замену Мехди Тареми, иранский форвард откинул мяч под удар еще одному игроку со скамейки Давиде Фраттези, и итальянский хавбек поразил дальний угол выстрелом низом – сумасшедшие 4:3 в пользу хозяев.



Фото: legion-media.com/Beautiful Sports

"Барса" не бросила играть – просто не имела на это права. Но "Интер" все же добился своего, благодаря чему забронировал себе финал Лиги чемпионов.





Симоне Индзаги главный тренер миланского "Интера" У нас имелись кое-какие проблемы, но мы проявили огромную волю и преодолели все препятствия. Мы старались показать весь свой класс. После первого матча у нас имелся свой план на ответную игру. Но без умения жертвовать собой и приходить на выручку другим ничего не добьешься. Браво, парни! Они заслужили выход в финал.

Теперь "Интеру" осталось дождаться своего соперника по главному матчу турнира. Ответная полуфинальная игра пары ПСЖ – "Арсенал" состоится в Париже вечером 7 мая.

