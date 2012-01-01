"Интер" победил "Барселону" в игре с семью голами и вышел в финал Лиги чемпионов

В ночь на 7 мая миланский "Интер" дома в овертайме переиграл "Барселону" со счетом 4:3 и вышел в финал Лиги чемпионов. При этом перевести матч в дополнительное время черно-синие смогли уже в самой концовке второго тайма. Об историческом итало-испанском противостоянии расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Когда полуфинальные пары Лиги чемпионов только стали известны, большинство ставило на каскад голов в противостоянии французского ПСЖ и английского "Арсенала". И мало кто мог поверить в лихой футбол в исполнении "Барселоны" и миланского "Интера".
Неделю назад в столице Каталонии команды выдали спектакль, сыграв 3:3. Причем "Интер" по ходу дела вел 2:0 и 3:2, но подопечные Ханси Флика сумели-таки свести дело к ничьей перед поездкой на "Сан-Сиро".
Ответная встреча в Милане доказала, что молния при определенных обстоятельствах бьет в одно и то же место дважды. В первом тайме "Барса" старалась атаковать в привычной для себя кружевной манере, но делать это невероятно сложно, когда на ногах таких технарей, как те же Рафинья и Ламин Ямаль, висят по два-три игрока обороны соперника. Даже в таких условиях каталонцы сумели создать до перерыва парочку моментов, но вот качество их завершения под сильнейшим давлением оппонентов было не столь высоких.
А вот команда Симоне Индзаги кружева не плетет – это не в стиле главного тренера "нерадзурри". Однако разящие вертикальные атаки "Интера" до перерыва смотрелись куда более выигрышно. Одну из них удалось реализовать на 21-й минуте: защитник хозяев Федерико Димарко обезмячил Френки де Йонга при выходе "Барсы" из обороны в атаку, быстрый пас на задержавшегося впереди правого защитника Дензела Думфриса, нидерландец покатил налево Лаутаро Мартинесу, и капитан итальянцев расстрелял пустой створ – 1:0.
Еще сложнее "Барсе" стало в концовке тайма: все тот же Мартинес, который вообще мог не выйти на поле после полученной в первом полуфинале травмы, но чудом успевший восстановиться, был снесен в штрафной защитником каталонцев Пау Кубарси. После просмотра VAR главный арбитр встречи Шимон Марчиняк указал на точку. С пенальти полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу пробил в противоположный от голкипера гостей Войцеха Щенсного угол настолько сильно, что снес установленную за воротами камеру – 2:0.
Однако после перерыва подопечным Ханси Флика наконец удалось то, что толком не получалось сделать в первом тайме – забрать мяч под безраздельный контроль. И в режиме осажденной крепости "Интер" начал допускать ошибки.
При этом "Барсу" потащили к героическому камбэку ее крайние защитники. На 54-й минуте они вообще соорудили что-то вроде междусобойчика: Жерар Мартин со второй попытки закинул мяч слева направо, а Эрик Гарсия всколыхнул сетку ударом влет – 2:1. А на 60-й Мартин оформил второй голевой пас: на сей раз защитник вырезал диагональ из глубины на дальнюю штангу, под которую с удовольствием подставил голову Дани Ольмо – 2:2.
Атака "Интера" вновь заработала только ближе к концу второго тайма, но куражную "Барселону" остановить крайне тяжело. И на 87-й минуте, как показалось тогда, сине-гранатовые перечеркнули все надежды "нерадзурри" на финал в Мюнхене. Потеря хозяев на своей половине, Педри катит на блекло проводившего матч Рафинью, тот оказавшись слева в штрафной сначала пробил в голкипера Яна Зоммера, а затем аккуратненько в дальний угол – 3:2.
Забавно, что в Сети появилось видео, как некоторые болельщики "Интера" после этого ушли со стадиона, а затем умоляли стюардов пустить их обратно на трибуну. Вот поэтому лично я никогда не покидаю свое место до самого финального свистка. Хозяева героически спаслись: уже в компенсированное время Маркюс Тюрам с боем зацепился за верховой мяч и отпасовал на Думфриса, Дензел еле продрался мимо защитника и прострелил низом в центр, а там вдруг оказался ветеран черно-синих, 37-летний защитник Франческо Ачерби. Он, словно заправский форвард, пробил в касание из-под Рональда Араухо верхом мимо Щенсного – 3:3.
Думфрис – вообще супергерой этой бешеной полуфинальной зарубы: нидерландский защитник "Интера" оформил дубль и голевую передачу в первой игре и два результативных паса во второй. Но финальное победное касание суждено было сделать не ему. Уже в овертайме на 99-й минуте Тюрам продрался в штрафную вдоль лицевой и отдал пас на вышедшего на замену Мехди Тареми, иранский форвард откинул мяч под удар еще одному игроку со скамейки Давиде Фраттези, и итальянский хавбек поразил дальний угол выстрелом низом – сумасшедшие 4:3 в пользу хозяев.
"Барса" не бросила играть – просто не имела на это права. Но "Интер" все же добился своего, благодаря чему забронировал себе финал Лиги чемпионов.
Теперь "Интеру" осталось дождаться своего соперника по главному матчу турнира. Ответная полуфинальная игра пары ПСЖ – "Арсенал" состоится в Париже вечером 7 мая.