Ямаль стал самым молодым автором гола в полуфиналах Лиги чемпионов

30 апреля "Барселона" дома сыграла вничью с миланским "Интером" со счетом 3:3 в первом полуфинале Лиги чемпионов. Причем гол в исполнении нападающего итальянцев Маркуса Тюрама стал самым быстрым в истории турнира на этой стадии. О матче, который точно войдет в историю, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Emilio Morenatti

"Барселона" и "Интер" – команды, которые по итогам Общего этапа Лиги чемпионов попали в топ-8, чем обезопасили себя от стыковых игр. На пути к полуфиналу каталонцы убрали с пути "Бенфику" и дортмундскую "Боруссию", "нерадзурри" – "Фейеноорд" и мюнхенскую "Баварию".

При этом команда Симоне Индзаги в последнее время не радовала своих фанатов, выдав серию из трех поражений. А вот "Барса" Ханси Флика наоборот была в порядке: три победы подряд, последняя из которых, – над мадридским "Реалом" в финале Кубка Испании.

От этой серии ждали битвы стилей: сине-гранатовые – куражные и ульраатакующие, черно-синие – дисциплинированные и суперорганизованные. Но в этой встрече в отрыв ушли и те, и другие. Причем матч раскалился уже на 30-й секунде: крайний защитник "Интера" Дензел Думфрис получил мяч на фланге и навесил в сторону Маркуса Тюрама, а форвард изящно пробил пяткой в дальний угол. Эстетский гол француза стал самым быстрым в полуфиналах Лиги чемпионов за всю историю.

"Барса" не улетела в нокдаун и поперла на ворота итальянцев, защищаемые Яном Зоммером, но на 21-й минуте хозяева пропустили еще один мощный удар в челюсть. После розыгрыша углового Франческо Ачерби скинул мяч на Думфриса, а нидерландец пробил в полете мимо голкипера испанцев Войцеха Щенсного и над головой страховавшего его на линии ворот Рафиньи, – обескураживающие 0:2 и потерянные лица испанских фанатов.



Фото: AP Photo/Joan Monfort

Но когда у тебя в команде есть такой мегаталант, как Ламин Ямаль, шанс отыграться будет всегда. И именно 17-летний юноша в своем 100-м матче за "Барселону" (самый молодой игрок в истории клуба, достигший этой отметки) вернул свою команду в шоу. На 24-й минуте Ямаль подхватил мяч на правом фланге и рванул в проход, накрутил всех и положил в дальний угол от зазвеневшей штанги – 1:2. Теперь Ламин в свои 17 лет и 291 день – самый молодой автор гола в полуфинале Лиги чемпионов за всю ее историю.

И тут же Ямаль снова оказался в центре внимания: вингер посадил финтами на газон Федерико Димарко у лицевой и бабахнул с острого угла в перекладину. Но не Ламином единым сильна "Барселона" в этом сезоне. На 38-й минуте длинную передачу в штрафной принял Рафинья и скинул мяч под удар Феррану Торресу. Испанскому полузащитнику оставалось лишь привести приговор в исполнение – абсолютно безумные 2:2.

А во втором тайме обе команды выдали просто сумасшедший мини-отрезок. На 64-й минуте Думфрис оформил дубль: главный тренер "Интера" Симоне Индзаги едва ли не вручную расставил игроков в штрафной во время розыгрыша углового, и Дензел оказался в нужной точке, ткнув мяч головой в сетку, – 3:2. И буквально в ответной атаке "Барса" снова отыгралась. Угловой, Дани Ольмо катит низом в район полукруга штрафной на Рафинью, и бразилец в касание заряжает по космической дуге. Мяч от перекладины не по-братски отскочил в спину Зоммеру и убаюкался в сетке – 3:3 на 65-й минуте!

В дальнейшем ближе к четвертому взятию ворот были каталонцы, но где-то не хватило точности, где-то гостей спасал каркас, а где-то фантастическую игру между штангами показывал Зоммер. Накал был настолько высоким, что выдохнуть удалось лишь после финального свистка. Эта игра совершенно точно войдет в коллекцию уникальных за время существования Лиги чемпионов. А лучшим ее игроком эксперты УЕФА выбрали Дензела Думфриса, который оформил дубль и сделал ассист.



Фото: AP Photo/Joan Monfort



Дензел Думфрис лучший игрок матча "Барселона" – "Интер" После трех поражений мы продемонстрировали настоящий "Интер". Мы играли с сердцем, и я горжусь этим. Результат неплохой: конечно, мне хотелось победить, но думаю, это был хороший матч. Еще ничего не решено, посмотрим, что будет на "Сан-Сиро" (домашний стадион "Интера" – Прим. ред.).

Удастся ли "Интеру" и "Барселоне" выдать сопоставимый по уровню спектакль в ответной игре в Италии, узнаем уже 6 мая. Однако в этой встрече рискуют не сыграть сразу два лидера своих команд: по ходу встречи в Каталонии травмы получили защитник сине-гранатовых Жюль Кунде, а также форвард и вожак черно-синих Лаутаро Мартинес. Без них выйти в финал будет гораздо тяжелее.

