ПСЖ с Сафоновым стал вторым финалистом Лиги чемпионов

7 мая французский ПСЖ переиграл дома лондонский "Арсенал" со счетом 2:1 и стал вторым финалистом Лиги чемпионов. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов наблюдал за успехом своей команды со скамейки запасных. О том, как его партнеры пробивали дорогу к главному матчу турнира, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Kin Cheung

В первом полуфинальном матче "Арсенал" дома не сумел переиграть ПСЖ, уступив 0:1 после раннего гола Усмана Дембеле. При этом канониры не реализовали свои убойные моменты, чему во многом своей блестящей игрой поспособствовал итальянский голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма. Место в створе своему российскому коллеге Матвею Сафонову в Лиге чемпионов он не отдает.

По итогам ответной встречи в Париже главный тренер "Арсенала" Микель Артета подчеркнул, что именно Доннарумма был лучшим игроком в обеих встречах. Трудно не согласиться с испанским специалистом: исключительно гениальная игра Джанлуиджи на линии уберегла французов от пропущенного гола уже на первых минутах второго полуфинала. Для начала Доннарумма потащил выстрел в упор от Габриэла Мартинелли, а затем немногим позже чудом успел подстроиться под пушечный выстрел из-за штрафной низом в ближний угол в исполнении Мартина Эдегора.

Англичане вообще практически не выпускали ПСЖ со своей половины поля весь первый тайм. Однако в команде Луиса Энрике собраны игроки настолько высокого калибра, что им достаточно и полушанса для взятия ворот. Его они и реализовали на 27-й минуте: после розыгрыша стандарта полузащитник Фабиан Руис забрал подбор, переиграл Мартинелли и пальнул в левый от голкипера "Арсенала" Давида Райи угол – 1:0.

При этом ПСЖ в первом тайме мог забивать и еще: Хвича Кварацхелия издали зарядил в штангу, а Брэдли Барколя в быстрой контратаке замешкался в завершающей стадии – после его удара уже в борьбе Декланом Райсом вратарь гостей совершил роскошный сейв. Парижане продолжали ждать свой шанс и после перерыва, а "Арсенал" не ослабил давление в попытках отыграть гандикап в два мяча. Но вновь был хорош Доннарумма: особенно прекрасен был его сейв после выстрела Букайо Саки в дальнюю девятку.



Фото: AP Photo/Kin Cheung

Но как же роскошны быстрые атаки ПСЖ... При попытке отбиться в одной из них 18-летний левый защитник "Арсенала" Майлс Льюис-Скелли выставил руку в штрафной на пути летящего мяча в створ после удара Ашрафа Хакими. Главный судья встречи Феликс Цвайер эпизод не увидел, но на подмогу пришла доблестная VAR-бригада – пенальти. Дело было на 69-й минуте, к точке подошел Витинья, но исполнил 11-метровый так, словно мечтал стать героем мемов. Португалец крался к мячу на цыпочках, слегка подскочил перед ударом и пробил в левый нижний от вратаря угол. Райя траекторию просчитал и взял пенальти, подарив "Арсеналу" шанс на спасение.

Но на 72-й минуте ни он, ни кто-либо еще уберечь ситуацию от фиаско не сумел. Снова быстрый выпад ПСЖ, Хвича Кварацхелия добежал до штрафной и отпасовал на Хакими. Мяч в борьбе с игроком "канониров" отлетел к Усману Дембеле, а тот вежливо вернул его марокканцу. И Хакими с правой положил в тот же угол, куда мгновениями ранее не попал Витинья – 2:0.

Отыграть 0:3 по сумме двух встреч у столь цельного ПСЖ, который не только классно строит свои атаки, но и здорово обороняется даже под натиском мастеровитого "Арсенала", очень тяжело. В итоге "пушкари" сумели лишь немного сократить отставание в счете: на 76-й минуте Леандро Троссард сбил своим напором защитника ПСЖ Маркиньоса в борьбе за верховой мяч на фланге и прострелил в центр штрафной. Футбольная сфера отскочила от пятки Виллиана Пачо прямо к Букайо Саке, и англичанин в борьбе с Доннаруммой и Люкой Эрнандесом все же сумел довести атаку до логического конца – 3:1.

Однако он же упустил, пожалуй, последний реальный шанс заложить фундамент под камбэк. На 80-й минуте Сака открылся под прострел с фланга в центре штрафной и Доннарумма не добрался до мяча, но Букайо с нерабочей правой не попал в пустые ворота, пробив в парижские небеса. Больше таких осечек ПСЖ не допускал, довершив матч до победы и тем самым добившись путевки во второй финал Лиги чемпионов в истории клуба.



Фото: AP Photo/Kin Cheung



Луис Энрике главный тренер ПСЖ В свой первый день в ПСЖ я сказал, что моя цель – вершить историю клуба. Сегодняшний вечер – великий. Это возможность отблагодарить наших болельщиков за всю ту поддержку, которую они нам оказывали. В этом вся прелесть футбола – делать своих поклонников счастливыми.

В финале парижан уже ждет миланский "Интер", который накануне переиграл "Барселону" в сумасшедшей перестрелке с общим счетом 7:6 (3:3 и 4:3). Решающий матч Лиги чемпионов сезона 2024/2025 состоится 31 мая в Мюнхене.

