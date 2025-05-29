"Челси" разгромил "Бетис" и стал победителем Лиги конференций

28 мая английский "Челси" стал победителем Лиги конференций, разгромив в финале испанский "Бетис" со счетом 4:1. Таким образом, лондонцы стали первым клубом в истории, взявшим все еврокубковые трофеи. О большом матче расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Petr Josek

Лига конференций – молодой еврокубковый турнир, который проводится лишь четвертый сезон. В свое время УЕФА создавал его, скорее как шанс для большего количества клубов, в том числе со скромными финансовыми возможностями и статусом, проявиться себя на международной арене. И если для испанского "Бетиса" выход в финал во многом стал возможностью всей жизни, то могуществу английского "Челси" он явно не соответствует.

Лондонцы в своей истории выигрывали Кубок обладателей кубков, Лигу Европы, Суперкубок Европы и Лигу чемпионов. Причем большинство этих трофеев пришлось на эпоху российского владельца Романа Абрамовича. После начала СВО "Челси" у него фактически отняли, а новым собственником в 2022 году стал американец Тодд Боули.

Его эпоха ознаменовалась безумными закупками футболистов за громадные деньги, тренерской чехардой, провалами в английском чемпионате и отсутствием трофеев. Когда в начале теперь уже минувшего сезона на позицию коуча пришел 45-летний итальянец Энцо Мареска, до этого лишь год отработавший самостоятельно на большом уровне в симпатичном "Лестере", казалось, что надолго он в Лондоне тоже не задержится. В какой-то момент футболистов в составе было так много, что в раздевалке не всем находилось место для переодевания. Однако в конечном итоге Мареска затащил "Челси" в Лигу чемпионов по итогам Английской Премьер-лиги и вывел команду в финал Лиги конференций.

В главном матче турнира в польском Вроцлаве Мареска встретился со своим учителем – маститым чилийцем Мануэлем Пеллегрини, который работает с испанским "Бетисом" уже пятый год. В свое время Энцо играл под его руководством в "Малаге", а затем входил в тренерский штаб английского "Вест Хэма". Пеллигрини в нынешнем сезоне зашел в финал Лиги конференций, впервые в истории выведя севильцев в главный еврокубковый матч. Причем с куда более скромным составом по сравнению с тем же "Челси".

И в первом тайме учитель вчистую переигрывал ученика. Несмотря на то, что лондонцы сумели закрыть взорвавшего прошедшую зиму-весну правого вингера Антони, который расцвел после провального отрезка в "Манчестер Юнайтед", Пеллигрини просто перегрузил левую бровку. Где ко всему прочему еще и чудил правый защитник "Челси" Малю Гюсто. На 9-й минуте это дало свой результат: француз потерял мяч при смещении в центр поля, полузащитник "Бетиса" Иско отдал пас налево на Абде Эззальзули, и марокканец точно пробил в дальний угол – 1:0.



Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

В первом тайме испанцы организовали еще пару классных атак через левый фланг, но они успеха уже не принесли. При этом "Бетис" ничего не дал создать "Челси" впереди, выгрызая практически каждый мяч у своих ворот. Однако во второй половине встречи ученик Пеллигрини Мареска сумел перестроить игру, усилив ее за счет замен, а вот севильцы после ротации наоборот потеряли в качестве. В частности, главному тренеру "Бетиса" пришлось менять из-за травмы Эззальзули, плюс с поля ушел опытный левый защитник Рикардо Родригес. И именно из этой зоны лондонцы выстрелили дуплетом.

За дело взялся один из самых креативных игроков "Челси" Коул Палмер. На 65-й минуте англичанин сделал первую голевую передачу, навесив в штрафную из-под вышедшего вместо Эззальзули Хесуса Родригеса. На подачу откликнулся просочившийся между защитниками Энцо Фернандес, и чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины головой прошил голкипера "Бетиса" Адриана – 1:1. А на 70-й все тот же Палмер вновь подал в центр штрафной, и нападающий лондонцев Николас Джексон грудью внес мяч в сетку – 2:1 в пользу англичан.

"Бетис" все больше уставал, а качественных резервов на скамейке у Пеллигрини практически не было. Зато у "Челси" с его огромной обоймой их хоть отбавляй. Одна из замен сыграла на 83-й минуте: арендованный у "Манчестер Юнайтед" полузащитник Джейдон Санчо получил мяч на левом краю штрафной, убрал под правую и зарядил в дальний угол – 3:1. Забавно, что это игрок, который был настолько неубедителен в Лондоне, что боссы клуба готовы заплатить штраф в 5 миллионов евро, чтобы не выкупать его трансфер за 25.

А окончательно добил "Бетис" купленный за безумные 100 с лишним миллиона евро опорник Мойзес Кайседо. В добавленное время "Челси" разогнал контратаку, Энцо Фернандес отдал пас эквадорцу в центральную зону перед штрафной, и тот аккуратным дальним ударом в ближний угол поставил жирную точку в разгроме испанцев – 4:1.

Таким образом, лондонцы стали первым клубом в истории, выигравшим все еврокубковые трофеи.





Энцо Мареска главный тренер "Челси" Мы заметно прибавили с того момента, как начали совместную работу. В какой-то период начали побеждать чудаковатым образом, но с такой молодой командой порой приходится помучиться ради побед.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

После финального свистка игроки "Бетиса" плакали вместе со своими фанатами, пока футболисты "Челси" отмечали первый триумф клуба в эпоху Тодда Боули. Лондонцы с составом стоимостью под миллиард евро изначально были фаворитами Лиги конференций, и сумели доказать свой высокий статус. Настоящей проверкой для англичан все же станет Лига чемпионов в следующем сезоне, где проходных игр будет гораздо меньше.

А вот победителя главного еврокубкового турнира сезона нынешнего мир узнает уже 31 мая. В финале Лиги чемпионов в Мюнхене побьются миланский "Интер" и французский ПСЖ с россиянином Матвеем Сафоновым в обойме.

