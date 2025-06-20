Швейцарец Челестини стал главным тренером ПФК ЦСКА

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49-летний швейцарец Фабио Челестини назначен главным тренером столичного футбольного клуба (ФК) ЦСКА. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на официальный сайт команды.

"ПФК ЦСКА начнет подготовку к новому сезону под руководством Челестини 22 июня на базе в Новогорске", – сказано в сообщении.

Контракт подписан до лета 2027 года. К тренерскому штабу также присоединятся помощники Челестини Хосе Блеса, Манель Экспосито, Хавьер Нойя и Данте Кареччи.

Последние два года Челестини тренировал "Базель", до этого работал в "Люцерне", "Сьоне", "Лугано" и других клубах.

Ранее главным тренером ЦСКА был серб Марко Николич. О его уходе с должности стало известно в начале июня. Пресс-служба ФК поблагодарила Николича и его тренерский штаб за работу в московском футбольном клубе и пожелала успехов в будущей карьере.

Московский ЦСКА ранее обыграл "Ростов" и стал обладателем Кубка России по футболу. Основное время игры команды закончили со счетом 0:0, однако в серии пенальти ЦСКА оказался сильнее со счетом 4:3.

На девятой минуте встречи полузащитник ЦСКА Иван Обляков забил гол, который был отменен после видеопросмотра.

