СМИ: "Челси" заработал 120 млн долларов благодаря победе на Клубном чемпионате мира

В ночь на 14 июля английский "Челси" стал победителем Клубного чемпионата мира по футболу в США, разгромив в финале французский ПСЖ со счетом 3:0. Однако сам турнир вызвал жаркие споры и заставил тревожиться в преддверии мундиаля сборных, который пройдет через год. Почему турнир оставил неоднозначное впечатление, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Челси" – топ

Фото: AP/Jacquelyn Martin

Клубный чемпионат мира по футболу (КЧМ) в США не преподнес сюрпризов со спортивной точки зрения: в финал вышли два топ-клуба из Европы. Последним представителем не Старого света, вылетевшим с турнира, был бразильский "Флуминенсе", сошедший с дистанции на этапе полуфинала. Остальные представители Южной Америки, а также Азии, Африки, Океании и КОНКАКАФ – еще раньше.

До главного же матча турнира дошли победитель Лиги чемпионов ПСЖ и обладатель Лиги конференций "Челси". Фаворитами виделись парижане, которые ураганом пронеслись по сетке, проиграв лишь раз. Да и суперкомпьютер Opta еще до КЧМ записал команду Луиса Энрике в победители, и было за что: все-таки французы выиграли все что можно и показывали, пожалуй, лучший в мире футбол.

Но англичане под руководством Энцо Марески уже в первом тайме отвозили ПСЖ так, как этого не делал никто уже очень давно. Причем их же оружием, вылетая в сокрушительные контратаки. В двух из них уже в первом тайме дубль ударами-близнецами в дальний угол оформил Коул Палмер, а в третьей он же отдал тонкий пас в штрафную на Жоао Педро, после чего бразилец элегантно перекинул голкипера парижан Джанлуиджи Доннарумму.

От 0:3 еще до перерыва разрекламированный фаворит буквально оторопел. "Челси" же выгрызал каждый мяч, за счет чего парализовал хваленую полузащиту соперника. А без фирменной эталонной доставки сферы от хавбеков в сторону атакующего трио Хвича Кварацхелия – Дезире Дуэ – Усман Дембеле, их КПД впереди стремилось к грустному для фанатов клуба нулю.

Да, после удлиненного из-за музыкального шоу перерыва (22 минуте вместо стандартных 15-ти) парижане добавили газу и понеслись пробивать нерушимую стену, выстроенную обороной "Челси" во главе с голкипером Робертом Санчесом. Но время шло, а бетон все не крошился, что невероятно бесило оппонентов. Настолько, что не отличавшийся агрессивным поведением полузащитник ПСЖ Жоау Невеш в концовке второго тайма повалил защитника "Челси" Марка Кукурелью, схватит того за знаменитую пышную шевелюру. Красная – вообще без вопросов.

А после финального свистка на радость сидящему на трибуне президенту США и по совместительству фанату UFC Дональду Трампу вообще вспыхнула драка, в которой Луис Энрике схватил Жоао Педро за горло и лицо. Тренер бьет игрока соперника – в этом матче точно было все. Ну или почти все, так как команда испанского тренера так и не открыла счет на табло: 3:0 в пользу "Челси", а летучие французы остановлены в самом что ни на есть болезненном для них стиле.

Бонусом к титулу лондонцы еще и пополнили казну солидной суммой призовых – по данным СМИ, около 120 миллионов долларов. ПСЖ тоже не остался в накладе, заработав примерно 100, но если деньги и скрасят им настроение, то ненамного. К слову, впервые в составе парижан без трофея остался и российский вратарь Матвей Сафонов, который на турнире так и не сыграл.

Итоги, вызывающие тревогу

Фото: AP/Adam Hunger

Кроме "Челси", пожалуй, больше всех проведением КЧМ доволен президент ФИФА и один из главных идеологов минувшего турнира Джанни Инфантино. Выступая в новом представительстве организации в башне Trump Tower, он излучал исключительно позитив: более 2 миллиардов долларов доходов и примерно 31 миллион за матч.

"Ни один турнир не сравнится с этим", – заявил глава Международной федерации футбола.

Привел Инфантино и еще одну интересную цифру: средняя посещаемость игр КЧМ составила 40 тысяч зрителей. Однако реальность такова, что с заполняемостью стадионов все же было не слишком гладко.

То, что у организаторов случились проблемы с продажами билетов – уже секрет полишинеля. Сначала ФИФА понижала цены на квитки (по данным СМИ, они в итоге подешевели в десятки раз), а в последствии чуть ли не раздавала их пачками на отдельные встречи. Дошло до того, что перед полуфиналом против "Флуминенсе" некоторым футболистам "Челси" пришлось выставлять в своих соцсетях рекламу матча со ссылкой на сайт с билетами. Представить нечто подобное, например, перед полуфиналом Лиги чемпионов или чемпионатом мира среди сборных невозможно.

Да, на отдельных играх было и под 80 тысяч: например, столько собрал финал и битва на групповой стадии между ПСЖ и мадридским "Атлетико". Но случилась, в частности, и игра "Ульсана Хендэ" из Южной Кореи и "Мамелоди Сандаунз" из ЮАР, которую посетили 3 412 человек – чуть больше 13% от общей вместительности стадиона в Орландо, где прошла встреча. Полупустыми огромные американские стадионы оставались даже на афишах с участием сильнейших европейских клубов, что по телевизионной картинке выглядело не очень привлекательно. И чтобы хоть как-то скрасить это, организаторы, по данным СМИ, вручную рассаживали зрителей так, чтобы создавать иллюзию заполненных секторов.

Это можно было предсказать: американская публика весьма взыскательна, а многие фанаты клубов-участников по разным причинам не смогли добраться до США. Да и начало встреч зачастую назначали на дневное время в угоду европейскому зрителю (разницу во времени никто не отменял), что в будний день обернулось с точки зрения посещаемости катастрофой.

Предсказуемой стала и другая тема – уровень участников турнира. Смотреть, как полулюбительский "Окленд" из Новой Зеландии избивает мюнхенская "Бавария" со счетом 10:0 – не для слабонервных. В целом, турнир показал, что разница в классе между командами из Европы и других континентов – если не пропасть, то что-то близкое к ней. Неплохо себя показали разве что бразильские клубы, остальные же в большинстве своем выглядели откровенными пассажирами. Зрелищности турниру это точно не добавило.

Про недовольство представителей футбольного мира тем, что КЧМ поставили после длиннющего изнуряющего сезона, поставив под угрозу здоровье игроков и смазав предсезонную подготовку к сезону будущему, мы уже говорили в превью к турниру. По ходу чемпионата этот гнев только усиливался, и на то появились объективные причины. Которые, к слову, теперь угрожают уже будущему чемпионату мира среди сборных, который состоится в США, Канаде и Мексике в 2026 году.

Во-первых, весь турнир была удушающая жара: игры при +30 не спасали никакие перерывы на водопой и освежающие вентиляторы, которые поставили рядом со скамейками команд. Дошло до того, что тренерский штаб дортмундской "Боруссии" оставлял запасных в прохладной раздевалке. А представьте, каково было тем, кто был на поле под нагрузками. Если такая погода будет и в следующем году, футболистам и тренерам предстоит пережить это пекло еще раз.

Во-вторых, ритм турнира серьезно усложнили американские законы. Дело в том, что при первой же молнии даже вдалеке организаторы обязаны останавливать развлекательные мероприятия и уводить участников в безопасное место. Из-за этого отдельные игры пришлось прерывать на несколько часов, после чего фанаты массово покидали трибуны, не дожидаясь финального свистка.

Здесь как раз стоит вспомнить, что КЧМ задумывался не только как новый супертурнир, но и как хорошая проверка готовности тех же США перед мундиалем сборных. И если не исправить все эти проблемы, будущий чемпионат мира рискует обернуться настоящей катастрофой.

Безусловно, было и много ярких матчей и классных голов, за что болельщики и любят футбол. Были и красивые истории, как та же ничья "Окленда" со знаменитой аргентинской "Бокой Хуниорс" 1:1 благодаря голу учителя физкультуры Кристиана Грея (который, к слову, своим подвигом принес клубу со скромным бюджетом сразу миллион долларов призовых). Да и развязка турнира удивляет и в чем-то даже восхищает.

Но нужно ли проводить турнир в таком формате еще раз? Если это история про деньги, то, наверное, да. А если про футбол?

