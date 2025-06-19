Футболиста Мбаппе госпитализировали во время клубного ЧМ в США

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Нападающего "Реала" Килиана Мбаппе госпитализировали из-за острого гастроэнтерита, сообщили в пресс-службе клуба.

Острый гастроэнтерит – это воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, которое обычно вызвано инфекцией. Из-за нее Мбаппе изолировали в гостиничном номере, чтобы он не заразил одноклубников перед вторым матчем клубного чемпионата мира, который проходит в США.

Кроме того, футболист пропустил первый матч чемпионата. "Реал" сыграл 1:1 против "Аль-Хиляля". Следующая игра команды запланирована против мексиканской "Пачуки" 22 июня, при этом главный тренер "Реала" Хаби Алонсо не знает, сможет ли Мбаппе принять в ней участие.

Открытие Клубного чемпионата мира по футболку состоялось в США в ночь на 15 июня. Турнир впервые в истории пройдет в новом формате. Бюджет турнира составляет 2 миллиарда долларов.