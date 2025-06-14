Клубный чемпионат мира по футболу начнется в США в ночь на 15 июня

В ночь на 15 июня в США состоится открытие Клубного чемпионата мира по футболу, который впервые в истории пройдет в новом формате. При этом турнир успел погрязнуть в скандалах еще до его начала. Обо всех проблемах и интригах расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Формат и участники

Фото: AP Photo/Pamela Smith

В погоне за мечтой создать еще один супертурнир ФИФА пошла на реформу Клубного чемпионата мира (КЧМ), перекроив его по лекалам мундиаля сборных. В США приедут 32 сильнейшие команды планеты: 12 – из Европы, 6 – из Южной Америки, 5 представляют КОНКАКАФ, по 4 – Азию и Африку, и 1 – Океанию.

Главные топы, конечно, из "Старого света". Здесь и победитель минувшей Лиги чемпионов французский ПСЖ с российским вратарем Матвеем Сафоновым, а также триумфатор Лиги конференций английский "Челси". Плюс стоит особняком мощь европейского футбола в лице мадридского "Реала", "Манчестер Сити", мюнхенской "Баварии", миланского "Интера", туринского "Ювентуса" и других.

Есть классные соперники из других частей света. Особенно выделяются "Интер Майами" во главе с Лионелем Месси, легенды аргентинского футбола "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс", а также представитель набирающего обороты за счет финансовой мощи чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Хиляль".

Формат практически повторяет ЧМ сборных: 32 клуба поделено на 8 групп, по 2 лучших участника квартетов выйдут в 1/8 финала и начнут биться в плей-офф. Добравшиеся до финала определят мирового чемпиона 13 июля на "МетЛайф Стэдиум" в Нью-Джерси.

Что по деньгам?

Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell

Несмотря на слухи, что организаторы по разным причинам испытывали проблемы с привлечением спонсоров, в кубышке все же собрался солидный бюджет турнира – 2 миллиарда долларов. Половину поделят между собой участники в качестве призовых.

Самая большая "котлета" денег достанется победителю – 100 миллионов долларов. На первый взгляд, звучит ошеломляюще, но тут смотря с чем сравнивать. К примеру, за минувший розыгрыш Лиги чемпионов ПСЖ заработал, по данным СМИ, рекордные 148 с лишним миллионов евро.

Другое дело, если эти самые 100 миллионов выиграет какой-нибудь клуб поскромнее. Например, новозеландский "Окленд Сити", чей состав суммарно стоит чуть больше 5 миллионов и является самым дешевым на турнире. Но это из разряда фантастики: в реальности же суперкомпьютер Opta назвал главными фаворитами ПСЖ (шансы на победу 18,5%), "Манчестер Сити" (17,8%) и "Баварию" (12,8%).

Роналду – не выйдет

Фото: legion-media.com/SOPA Images Limited

Турнир такого статуса обязан привлекать лучших из лучших, ради чего ФИФА даже открыла дополнительное трансферное окно с 1 по 10 июня. В этой связи мир на протяжении нескольких месяцев посматривал в сторону телодвижений вокруг Криштиану Роналду. Саудовский "Аль-Наср", за который нынче выступает великий 40-летний португалец, пролетел мимо КЧМ, на фоне чего агента игрока буквально завалили предложениями перебраться в тот или иной коллектив-участник клубного мундиаля. Все ради потенциального "последнего танца" против Лео Месси.

Но жизнь оказалась прозаичнее: клубную прописку Роналду менять не стал, о чем объявил сам португалец. С учетом возраста, на следующем турнире через четыре года фанаты не увидят его и подавно, так что зрители будут наслаждаться игрой других звезд.

Если, конечно, главные тренеры команд будут их задействовать.

Близко к бунту

Фото: legion-media.com/David Catry/Sportpix/Sipa USA

В каких составах топ-клубы выйдут на игры КЧМ – большой вопрос. Турнир в США начнется буквально через несколько недель после изнуряющего сезона, из-за чего времени на хотя бы минимальный отдых с учетом подготовки к американскому турне практически не осталось.

Первым еще в сентябре 2024 года с критикой КЧМ со стороны игроков выступил обладатель "Золотого мяча", полузащитник "Манчестер Сити" Родри. Тогда испанец заявил, что футболисты на фоне столь плотного календаря близки к забастовке.





Родри полузащитник "Манчестер Сити" Кто-то должен заботиться о нас, потому что мы главные герои этого, скажем так, спорта или бизнеса, называйте, как хотите. Не все завязано на деньгах и маркетинге. Главное – это качество зрелища. Когда я не устаю, я играю лучше. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать.

Не в восторге и многие футбольные деятели. Один из них – главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, который назвал проведение турнира "абсурдом".

Схожая точка зрения и у бывшего английского вратаря Дэвида Джеймса. В одном из интервью он прямо посоветовал главному тренеру "Манчестер Сити" Пепу Гвардиоле объявить, что "вся основная команда травмирована", и выпускать на поле резервный состав.

Однако не все игроки даже из того же "Сити" разделяют скепсис экс-голкипера. В частности, полузащитник Фил Фоден признался журналистом, что очень взволнован перед стартом КЧМ и хочет выиграть этот титул. Та же цель и у форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, который вместе с командой собирается "упорно бороться" ради трофея.

А зрители придут?

Пока игроки собираются бороться за кубок, фанаты биться за билеты не спешат. По данным СМИ, с продажами все настолько плохо, что организаторы мощно демпингуют, чтобы хоть как-нибудь забить трибуны.

Главное мерило в этом плане – матч открытия между "Интером Майами" и "Аль-Ахли" из Египта. Портал The Athletic написал в начале июня 2025 года, что на стадион в Майами, вмещающий почти 66 тысяч зрителей, продано всего около 20 тысяч билетов. ФИФА от этой информации отмахивается, однако раскрывать реальные цифры отказывается.

Более того, организаторы для подстраховки заключили сотрудничество с одним из местных колледжей, в котором учатся примерно 100 тысяч студентов. Им начали продавать билеты фактически за бесценок, а вдобавок накидывали еще четыре. Посмотрим, даст ли это свои плоды: глава ФИФА Джанни Инфантино клятвенно обещал, что атмосфера будет топовой.

Самыми же популярными на КЧМ пока являются игры мадридского "Реала" и, довольно неожиданно, "Боки Хуниорс". Однако есть ощущение, что на матчах вроде "Ульсан Хендэ" (Южная Корея) – "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР) на трибунах все же будет шаром покати. Здесь распродать все билеты даже по бросовому ценнику довольно сложно.

При этом для тех, кто будет смотреть турнир по телевизору, вещатель готовит любопытные фишки. Одна из самых громких – "камера Месси", благодаря которой зрители смогут следить во время матчей "Интера Майами" исключительно за аргентинским гением. Наденут камеры и на судей, чтобы публика могла понаблюдать за происходящим на поле фактически от первого лица.

В России, кстати, турнир покажет один из онлайн-кинотеатров. Однако из-за разницы во времени с США многие матчи будут начинаться, когда в Москве наступит глубокая ночь. В таких условиях посмотреть все игры в полном объеме сможет далеко не каждый.

