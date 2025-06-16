Новый сезон чемпионата России по футболу начнется 18 июля

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Новый сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) начнется 18 июля, а завершится – 17 мая 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Первый тур чемпионата России пройдет с 18 по 21 июля. Между тем групповой этап Пути РПЛ Кубка России запланирован на 29–31 июля, а первый раунд Пути регионов должен пройти в период с 5 по 7 августа.

Также отмечается, что 12 июля "Краснодар" и ЦСКА сыграют в Казани, чтобы определить обладателя Суперкубка России. Московская команда стала победителем Кубка России по футболу, а краснодарский клуб получил звание чемпиона России в сезоне-2024/25.

Команда впервые стала чемпионом страны по итогам домашнего матча 30-го тура РПЛ, в рамках которого одержала победу над московским "Динамо". Встреча завершилась со счетом 3:0. Голы удалось забить Джону Кордобе, Никите Кривцову и Эдуарду Сперцяну.

ЦСКА обыграл "Ростов" в рамках Кубка России 1 июня. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, однако в серии пенальти москвичи оказались сильнее – счет составил 4:3.