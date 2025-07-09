Журналист Тавольери заявил о скором подписании нового контракта Месси с "Интер Майами"

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Аргентинский нападающий Лионель Месси вскоре может заключить новый контракт с американским футбольным клубом "Интер Майами". Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в социальной сети X.

По его данным, Месси останется в США, хотя в настоящий момент несколько клубов Саудовской Аравии проявляют к нему интерес.

Аргентинец выступает за "Интер" с лета 2023 года. До этого он выходил на поле в составе французского "ПСЖ" и каталонской "Барселоны", за которую играл с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей и забил 709 голов.

Ранее клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии продлил соглашение с португальским нападающим Криштиану Роналду. Контракт будет действовать до 2027 года. За эту команду футболист играет с 2023 года.

Между тем форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе стал первым игроком клуба, которому удалось забить голы в семи турнирах за один сезон. Он смог отметиться голами во время Суперкубка UEFA, Лиги чемпионов, клубном чемпионате мира, Межконтинентальном кубке, а также чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.