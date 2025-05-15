Футболист Мбаппе побил 71-летний рекорд "Реала"

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Нападающий футбольного клуба "Реал" Килиан Мбаппе забил гол в матче 36-го тура Ла Лиги против "Мальорки" и побил рекорд, который держался 71 год. Об этом сообщает Soccer.ru.

Этот мяч стал для него 28-м по счету в дебютном сезоне за "Реал". В результате спортсмен забил больше голов, чем любой другой игрок в истории клуба.

Старый рекорд принадлежал бывшему нападающему Альфредо Ди Стефано (27 голов), который был установлен в сезоне-1953/54.

Ранее футбольный клуб "Барселона" взял Кубок Испании, обыграв в финале мадридский "Реал". "Эль-Класико" прошло на стадионе "Ла Картуха" в Севилье. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время футболисты "Барселоны" смогли выйти вперед и одержать победу. Для них эта победа стала 32-й в Кубке Испании.

Кроме того, футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу в матче с "Тоттенхэмом", досрочно гарантировав себе чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ) с 82 очками в турнирной таблице. Игра завершилась со счетом 5:1. Первый гол на 12-й минуте встречи забил нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке.

