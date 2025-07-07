Футболист Мбаппе установил исторический рекорд "Реала" по голам

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Французский футболист Килиан Мбаппе стал первым игроком мадридского клуба "Реал", которому удалось забить голы в семи турнирах за один сезон. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Stats Foot.

Исторический рекорд был установлен в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира против "Боруссии". Таким образом, Мбаппе смог отметиться голами во время Суперкубка UEFA, Лиги чемпионов, клубном чемпионате мира, Межконтинентальном кубке, а также чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.

За 58 игр, проведенных в составе "Реала", нападающий забил 44 гола и совершил пять голевых передач.

Более того, на счету футболиста есть еще один клубный рекорд, который держался 71 год. Отправив мяч в ворота противника в матче 36-го тура Ла Лиги против "Мальорки", он достиг отметки в 28 голов за дебютный сезон за "Реал". В результате спортсмен забил больше мячей, чем любой другой игрок в истории клуба.

До этого достижение принадлежало бывшему нападающему Альфредо Ди Стефано. Он забил 27 голов в сезоне-1953/54.