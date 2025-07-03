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03 июля, 10:32

Спорт

Главный тренер сборной России Карпин назвал завышенным доход футболистов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зарплаты футболистов в России завышены минимум на 50%, заявил главный тренер московского клуба "Динамо" и сборной РФ Валерий Карпин в беседе с РБК.

Как отметил специалист, высокий доход игроков обоснован тем, что большая часть российских команд финансируются государственными компаниями или бюджетом. Однако, если лишить футбольные клубы такой поддержки, они не исчезнут, а снизят собственный бюджет, подчеркнул Карпин.

"Рынок станет реальным. Он просто будет реальным, вот и все. Ни у кого не будет завышенных зарплат", – добавил тренер российской сборной.

Ранее Карпин заявил, что мат – сопутствующее обстоятельство во время футбольного матча, поэтому в этом виде спорта нельзя запрещать нецензурную лексику. По его словам, иногда во время матчей он и сам хочет выругаться матом на судью, но приходится останавливаться, потому что можно получить карточку.

Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо"

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