Fox News: национальная гвардия США мобилизует 1,7 тыс бойцов для борьбы с преступностью

Фото: ТАСС/АР/Jacquelyn Martin

Национальная гвардия США мобилизует 1,7 тысячи бойцов для борьбы с преступностью и нелегальной миграцией, сообщает Fox News со ссылкой на документы Пентагона.

Они будут мобилизованы в 19 штатах в ближайшие недели, чтобы помочь министерству внутренней безопасности. По информации СМИ, нацгвардейцы будут заниматься логистикой, материально-техническим обеспечением и обработкой дел незаконных мигрантов на местах.

В списке штатов, куда будет направлена национальная гвардия: Алабама, Айдахо, Индиана, Теннеси и другие. Ожидается, что Техас заручится поддержкой наибольшего числа бойцов.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил о том, что власти страны могут ввести военные силы в Вашингтон для борьбы с преступностью. Он объявил о переброске туда бойцов Национальной гвардии и переводе полиции города под прямое федеральное управление.

18 августа стало известно, что в столице США за ночь было арестовано 68 человек. Полицейские также изъяли 15 единиц незаконного огнестрельного оружия. Обвинения предъявили лицам, подозревающимся в убийствах, наркоторговле, и прочих правонарушениях.