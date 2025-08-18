Полицейские арестовали 68 человек в Вашингтоне за ночь

Фото: 123RF/bumbledee

Федеральные и местные сотрудники правоохранительных органов арестовали за ночь 68 человек в Вашингтоне. Об этом сообщила в соцсети X генпрокурор США Пэм Бонди.

Полицейские также изъяли 15 единиц незаконного огнестрельного оружия. Обвинения предъявили лицам, подозревающимся в убийствах, наркоторговле, и прочих правонарушениях, заключила Бонди.

Власти США могут ввести военные силы в Вашингтон для борьбы с преступностью, заявил ранее президент страны Дональд Трамп. Он объявил о переброске туда бойцов Национальной гвардии и переводе полиции города под прямое федеральное управление.

По словам Трампа, Вашингтон имеет один из самых высоких уровней преступности в мире, который превышает показатели многих "самых опасных стран третьего мира". Глава Белого дома также обвинил городских чиновников в замалчивании реальной статистики преступлений.