WSJ: глава Пентагона Хегсет пригрозил Мексике боевыми действиями из-за наркокартелей

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Глава Пентагона Пит Хегсет пригрозил боевыми действиями, если ряд мексиканских чиновников не перестанет поддерживать связи с наркокартелями. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, в конце января министр обороны США провел разговор с представителями мексиканского оборонного ведомства. Хегсет заявил, что если связи между властями Мексики и наркокартелями продолжатся, то военные США "будут готовы предпринять односторонние действия" против преступных группировок.

Отмечается, что мексиканское руководство "было в гневе" от заявления главы Пентагона, посчитав, что он угрожает "боевыми действиями на территории" Мексики.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который наделяет наркокартели статусом террористических организаций. Подписывая документ, американский лидер заявил, что граждане США годами ждали подобного решения со стороны властей. Он также допустил, что может направить американские войска в Мексику для борьбы с наркокартелями.