Трамп назвал уровень преступности в Вашингтоне одним из самых высоких в мире

Фото: depositphotos/etienjones

Город Вашингтон имеет один из самых высоких уровней преступности в мире, который превышает показатели многих "самых опасных стран третьего мира". Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Уровень убийств в городе выше, чем в таких известных своими высокими показателями преступности городах, как Мехико, Богота, Исламабад и Аддис-Абеба, и почти в десять раз выше, чем в иракском городе Фаллуджа", – написал глава Белого дома.

Трамп также обвинил городских чиновников в замалчивании реальной статистики преступлений. По его словам, демократическое правительство округа Колумбия прекратило расследование большинства совершенных в Вашингтоне преступлений.

В частности, как утверждает Трамп, прежние власти не арестовывали за кражи из магазинов, а жители Вашингтона, боясь выйти из дома в темное время суток, по сути стали "пленниками в своем собственном городе".

"Магазины запирают свой товар за стеклянными стенами. Насилие со стороны молодежных банд настолько распространено, что о нем в основном не сообщается. Кражи автомобилей в округе Колумбия в три раза превышают средний показатель по стране. Школы полностью нефункциональны. Граждане боятся высказываться или вызывать полицию, чтобы не стать мишенью", – добавил президент США.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон находился в "осаде бандитов и убийц", однако теперь ситуация вновь перешла под федеральный контроль Белого дома. Он добавил, что армия и полиция США освободят Вашингтон и сделают его снова безопасным для жизни.

Ранее Трамп заявил о переброске бойцов Национальной гвардии в Вашингтон и переводе полиции города под прямое федеральное управление. Лидер США добавил, что при необходимости в американскую столицу прибудут военные, однако пока этого не требуется и может не понадобиться в дальнейшем.

Кроме того, по информации местных СМИ, Федеральное бюро расследований США направило до 120 сотрудников в Вашингтон для борьбы с преступностью. К работе привлекаются сотрудники отдела ФБР по борьбе с коррупцией и контрразведки.