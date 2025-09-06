Politico: переименование Пентагона может обойтись в миллиарды долларов

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Переименование Пентагона в Военное министерство (Department of War) может обойтись в миллиарды долларов. При этом изменения будут исключительно "косметическими", сообщает газета Politico.

По ее данным, многие сотрудники ведомства разочаровались из-за принятого президентом США Дональдом Трампом решения.

"Этот шаг чисто для внутренней политической аудитории. Это не только будет стоить миллионы долларов, но и не окажет абсолютно никакого воздействия на расчеты Китая или России. Хуже того, наши противники могут использовать это", – отметил один из бывших сотрудников министерства.

Издание подчеркнуло, что после переименования необходимо будет сменить символику на более чем 700 тысячах объектах Пентагона в 40 странах мира и 50 американских штатах. Это предполагает замену фирменных бланков шести родов войск и подведомственных агентств, а также тисненых салфеток в столовых, вышивки на пиджаках чиновников, брелоков и товаров в сувенирном магазине.

5 сентября Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны страны в "министерство войны". Такое название будет куда более подходящее для министерства, "особенно с учетом того, в каком состоянии сейчас пребывает мир", указал глава Белого дома. Ведь, по его словам, у США самое лучшее военное оборудование и они выиграли две мировые войны.

