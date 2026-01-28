Форма поиска по сайту

28 января, 18:59

Город

Москвичей пригласили присоединиться к учету белок в Нескучном саду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Нескучном саду 30 января состоится сезонный учет белок, к которому могут присоединиться все желающие жители и гости Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Парка Горького.

Там рассказали, что начнется мероприятие в 11:00. Парковые зоологи будут отмечать всех белок, которых встретят на пути. При этом гости могут им помогать.

В пресс-службе добавили, что с собой нужно иметь только карандаш. Маршрут и карту добровольцы получат на месте.

Отмечается, что учет необходим для оценки самочувствия и численности животных, чтобы подготовить для них определенное количество еды. Зимой находить белок гораздо легче на фоне снега и голых деревьев. Кроме того, до весны они не разбегаются по территории.

Во время прошлого учета на территории Нескучного сада обнаружили 46 белок. Однако, подчеркнули в пресс-службе, их должно быть еще больше. Это не более трети от общего количества.

Процесс учета зверьков не так прост, потому что замечать их надо не только на земле, но и высоко на деревьях. Для этого нужно задействовать и слух. Кроме того, белки быстрые животные. За пару минут они могут переместиться к другой группе наблюдающих.

Численность белок в Нескучном саду превысила верхний порог, так как высокой можно назвать численность, когда на маршруте протяженностью 10 километров замечены 12–18 животных.

Ранее в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае был замечен редкий рыжеухий бюльбюль. Эти птицы обитают в Японии, Корее и частично в Китае. Для России они являются кочующим видом.

животныегород

