Japan Today: стоматолога в Японии арестовали за попытку изнасилования молодой пациентки

Фото: depositphotos/DmitryPoch

В японском городе Сидзуока задержали 49-летнего стоматолога, которого подозревают в сексуальных домогательствах и попытке изнасилования молодой пациентки, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Japan Today.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года. По данным полиции, во время осмотра врач накрыл 20-летней пациентке глаза полотенцем и сказал ей открыть рот, после чего совершил в отношении нее действия сексуального характера.

После приема пострадавшая рассказала о случившемся родственникам. Ее отец подал заявление в полицию. Отмечается, что злоумышленник признал вину в ходе предварительного допроса.

Ранее мужчина, который похитил, а затем изнасиловал и убил 13-летнюю девочку под Тверью, получил пожизненный срок. Первые 5 лет преступник будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, суд удовлетворил иск о взыскании с осужденного компенсации морального вреда на сумму 5 миллионов рублей.

