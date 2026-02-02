Форма поиска по сайту

02 февраля, 16:02

Политика

Войска Франции отработали сценарий "Битвы за Москву" на учениях

Фото: ТАСС/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Сухопутные войска Франции провели командно-штабную тренировку на основе исторической симуляции "Битва за Москву". Об этом сообщило командование перспективных боевых действий CCF (Commandement du combat futur) в соцсетях.

Мероприятие проходило с 26 по 29 января в рамках ежегодного курса для специалистов по военным играм. В течение четырех дней французские офицеры и штабные сотрудники отрабатывали методы управления подразделениями в условиях масштабного вооруженного конфликта, используя варгейминг как инструмент анализа и принятия решений.

В командовании подчеркнули, что подобные курсы проводятся примерно раз в шесть недель и направлены на адаптацию штабов и полков французской армии к систематическому применению симуляций в тактической и оперативной подготовке. По мнению военных, варгеймы позволяют моделировать сложные сценарии и повышать готовность командного состава к реальным боевым условиям.

Также уточняется, что 21 января была организована специальная демонстрация для офицеров связи, после которой интерес к внедрению аналогичных методик выразил начальник штаба Сухопутных войск Испании.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО всерьез готовится к войне с Россией, о чем свидетельствуют заявления европейских лидеров. Он привел в пример главу евродипломатии Каю Каллас, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, лидера Франции Эммануэля Макрона и других.

