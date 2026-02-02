Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 15:16

Общество
Главная / Новости /

Врач Чернышова: ингаляции над вареной картошкой грозят ожогом слизистых

Терапевт развеяла мифы о пользе народных методов лечения ОРВИ

Фото: depositphotos/tashka2000

Неаккуратное употребление чая с имбирем и ингаляции над вареной картошкой способны усугубить течение ОРВИ. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, теплый чай с медом или малиновым вареньем может слегка улучшить самочувствие больного простудой за счет согревающего эффекта. Однако такой напиток содержит много сахара, поэтому пациентам с инсулинорезистентностью, преддиабетом лучше отказаться от такого способа лечения.

"При этом еще одно популярное при простуде средство – имбирь – также работает в основном за счет согревающего эффекта. Однако продукт способен сильно раздражать желудочно-кишечный тракт, поэтому его не стоит употреблять людям с гастритами и язвенной болезнью. Кроме того, есть мнение, что при особой чувствительности к имбирю его употребление в больших количествах может вызывать резкое снижение артериального давления вплоть до обморока", – добавила терапевт.

Также надо учитывать, что такой продукт может спровоцировать сокращение матки, поэтому его стоит исключить на ранних стадиях беременности и при угрозе преждевременных родов, предупредила Чернышова.

Что касается такого метода лечения, как ингаляции над кастрюлей с вареной картошкой, то он также может быть опасен. Возникает риск ожога слизистых оболочек верхних дыхательных путей, что впоследствии лишь усугубит состояние и может стать причиной еще большего подъема температуры, если она уже была выше 37 градусов.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Чернышова напомнила о существовании небулайзеров и лечебных средств для ингаляций, которые стоит использовать, но только по рекомендации врача. Кроме того, нужно отказаться от проведения самостоятельных процедур с минеральной водой и эфирными маслами.

"Их частицы оседают на слизистой оболочке верхних дыхательных путей и затрудняют работу реснитчатого эпителия, усугубляя течение болезни", – пояснила Чернышова.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина порекомендовала есть зимой нежирную белковую пищу, из которой организм будет брать необходимый строительный материал для белков иммунной системы. Поэтому в меню нужно добавлять блюда из рыбы, а также курицы, индейки и кролика.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика