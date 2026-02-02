Врач Чернышова: ингаляции над вареной картошкой грозят ожогом слизистых

Фото: depositphotos/tashka2000

Неаккуратное употребление чая с имбирем и ингаляции над вареной картошкой способны усугубить течение ОРВИ. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, теплый чай с медом или малиновым вареньем может слегка улучшить самочувствие больного простудой за счет согревающего эффекта. Однако такой напиток содержит много сахара, поэтому пациентам с инсулинорезистентностью, преддиабетом лучше отказаться от такого способа лечения.

"При этом еще одно популярное при простуде средство – имбирь – также работает в основном за счет согревающего эффекта. Однако продукт способен сильно раздражать желудочно-кишечный тракт, поэтому его не стоит употреблять людям с гастритами и язвенной болезнью. Кроме того, есть мнение, что при особой чувствительности к имбирю его употребление в больших количествах может вызывать резкое снижение артериального давления вплоть до обморока", – добавила терапевт.

Также надо учитывать, что такой продукт может спровоцировать сокращение матки, поэтому его стоит исключить на ранних стадиях беременности и при угрозе преждевременных родов, предупредила Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Что касается такого метода лечения, как ингаляции над кастрюлей с вареной картошкой, то он также может быть опасен. Возникает риск ожога слизистых оболочек верхних дыхательных путей, что впоследствии лишь усугубит состояние и может стать причиной еще большего подъема температуры, если она уже была выше 37 градусов.

Чернышова напомнила о существовании небулайзеров и лечебных средств для ингаляций, которые стоит использовать, но только по рекомендации врача. Кроме того, нужно отказаться от проведения самостоятельных процедур с минеральной водой и эфирными маслами.

"Их частицы оседают на слизистой оболочке верхних дыхательных путей и затрудняют работу реснитчатого эпителия, усугубляя течение болезни", – пояснила Чернышова.

